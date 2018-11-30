30’lu Yaşlar İçin En Önemli 7 Cilt Bakımı Adımını Açıklıyoruz!

Her yaşın farklı bir güzelliği olduğu gibi, farklı ihtiyaçları da var. Ünlülerin cilt uzmanı Renée Rouleau‘nun tavsiyeleri ışığında 30’lu yaşlar için en önemli 7 cilt bakımı adımını açıklıyoruz!

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Cildinizin avantajlarını öne çıkarmak için makyaj yapın

Pek çok kadın cildinin nefes almasını sağlamak için bazı günler makyaj yapmayabiliyor ancak Rouleau makyajın aslında cildi koruyabileceğini söylüyor. “Müşterilerimi makyajı bir cilt bakım ürünü gibi görmeleri konusunda eğitiyorum” diyen Rouleau; Güneş koruma ve UV koruma gibi aşamaları bu tarz makyaj ürünleri sayesinde sağlayabildiğini söylüyor. Eğer makyajın gözeneklerinizi tıkayacağını düşünüyorsanız; endişelenmenize gerek yok zira cilt tipinize uygun bir ürün kullanırsanız bunu yaşamazsınız.

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Boyun bölgenizi ihmal etmeyin

Yaşınızı boynunuzun ele verdiğini unutmayın. Çek cilt uzmanı Joanna Czech “Yaş yüzünüz meme uçlarınızda başlar saç diplerinizde biter” diyor. Bu yüzden boyun bölgesine özel bir serum edinmelisiniz.

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Göz kremi bir olmazsa olmaz

Mimiklerden dolayı en çok yaşlanma belirtisi gösteren göz bölgesi için mutlaka bir göz kremi edinmeniz gerektiğini bir kez daha belirtmemiz gerektiğini düşünmüyoruz. Rouleau “Sadece göz altlarına değil; göz altlarından başlayarak kaş kemiğinize doğru çıkabilirsiniz” diyor.

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Makyaj temizleme mendillerini bırakın

20’lerinizin başında bu bir sorun olmayabilir ama tek bir mendille tüm makyaj ürününü aslında yüzünüze dağıtmayı bırakmalısınız. Artık ihtiyacınız olan şey derinlemesine bir temizlik olacaktır. Şunu unutmayın ki temiz bir cilt, sağlıklı cilttir. İyi temizleme losyonları ve jellerine yatırım yapın.

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Retinol kullanmaya başlayın

Cilt yüzeyinize gereken önemi göstermek için retinol kullanımına başlayabilirsiniz. 9 ayda farkı göreceksiniz.

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Gündüz ve gece rutinlerinizi farklılaştırın

Pek çok insan 30’lu yaşlarında gündüz ve gece aynı şeyleri yapma hatasına düşüyor ancak cildin günün bu iki evresi için ihtiyaçları birbirinden oldukça farklıdır. Gündüz cilt bakımı rutininiz “korumakla” ilgili olmalı. Gece rutininizin temelini ise “yenileme” oluşturmalı.

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8 saat uyku

Güzellik uykusu özellikle 30’lu yaşlarımızda daha da önem kazanıyor.