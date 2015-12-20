30’LU YAŞLAR İÇİN ÖNERİLEN ESTETİK MÜDAHALELER

Nurdan Gündoğdu - OCA 04, 2017 ÇARşAMBA


Çevresel faktörler, hormonlar ve sorumlulukların yarattığı stres… Evet; yılların bize acımasız davrandığı bir gerçek. Peki, yaşlanma sürecini geciktirmek için en doğru strateji hangisi?

Eğer bir de bu süreçte estetik müdahaleler hakkında da araştırmalara başladıysanız, biz size en çok önerilenleri söyleyelim.

Dr. Mustafa Karataş 30’ların yaşlanma işaretlerinin henüz çok belirgin olmadığı bir zaman dilimi olduğunun altını çiziyor ve şöyle ekliyor; “30’lu yaşlarını sürenler genellikle yetişkin aknesi, güneş lekeleri, donuk, cansız bir cilt ve genişlemiş gözeneklerden şikâyetçi oluyorlar.”

30'LU YAŞLAR İÇİN ÖNERİLEN ESTETİK MÜDAHALELER f2
Kirsten Dunst

 

Selen Meçoğlu

Nurdan Gündoğdu

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 