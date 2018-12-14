30’lu Yaşlarındaki Kadınlar İçin 5 Yılbaşı Hediye Önerisi

 

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Yılbaşını ya da herhangi bir şeyi bahane edip, sevdiğiniz arkadaşınıza hediye almak için kolları sıvadınız ama ne alacağınıza karar vermekte zorlanıyorsunuz…

Nokta atış yapmak için önerilere ihtiyacınız varsa, her zaman için garanti niteliği taşıyan hediye tavsiyelerimiz aşağıda sizi bekliyor. 

Bu hediyelerin hitap kitlesi ise; 30’lu yaşlarında ve moda merkezli alışveriş yapmaktan keyif alan kadınlar. 

Zamansız ve stil sahibi parçalar ışığında beş parça belirledik. 

Tabii ki, listedeki her öneri 30’lu yaşlarındaki bütün kadınlar için geçerli olmayabilir ama çoğuna hitap edeceğini söyleyebiliriz.

İpek Bir Eşarp

ETRO

Logolu ya da onun seveceğini düşündüğünüz bir desen baskılı , ipek fular; hem saç aksesuarı olarak hem de boynuna dolayıp stilini parlatabileceği çok yönlü bir parça.

Bu konuda, Anthropologie markasının stil uzmanı Kesslie Williams’a kulak vermeye ne dersiniz?

30’lu yaşlarındaki kadınlar hem pratik hem de kişiselleştirmeye uygun hediyeleri gerçekten çok beğeniyor.”

Bir ipek eşarp, zarif bir kadın için mükemmel bir hediye.

Dikkat Çeken Küpeler

Trendler ışığında ya da onlardan bağımsız hediye edeceğiniz bir küpe, mükemmel bir son dakika hediyesi aynı zamanda.

Sofistike, modern klasik veya heykelsi bir ifade barındıran parçalar… Son seçim sizin. 

Zamansız Çanta

Deri çanta, 30’lu yaşlarındaki bir kadının (tamam, genelleme yapmıyoruz, birçoğunun) sürekli olarak kullanacağı ve yıllar boyu sürdüreceği bir moda parçasıdır.

Çok yönlülük için orta boy bir model ve siyah, kahverengi, bronz veya fildişi gibi nötr bir renk seçebilirsiniz. 

Baskılı ya da Nude Tonlarda Etek

Aksesuarlar, karşınızdaki kişinin beden ölçülerinden emin olmadığınız durumlarda güvenilir hediye seçeneği olarak işe yaramakta elbette.

Ancak beden ölçülerinden net bir şekilde eminseniz ve hem sezonun gözdesi hem de zamansız olan bir hediye almak istiyorsanız, baskılı etek tam size göre.

Hem gündüz hem de gece için birçok stil seçeneğini sunacak olan ipek bir etek, çok yönlülük seçeneğini oldukça artıyor.

Diz boyu hizasında leopar basklı bir etek ilk öneri olarak düşünülebilir. 

Pijama Takımı

Çünkü mükemmel bir pijama takımına herkesin ihtiyacı var. Özellikle de hediye seçiminiz son anlara kaldıysa, bu ideal öneri joker görevini üstlenmekte. 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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