30’LU YAŞLARINDAKİ KADINLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN 10 PARÇA



20’li yaşlara göre daha rafine ve sadeleşmeye uğramış bir stille, 30’lu yaşlara merhaba dediyseniz ya da demek üzereyseniz, bu parçalara karşı koymakta zorlanacağınızı düşünüyoruz.

Modaya uygun ama daha yükseltilmiş, belki biraz da sınırları olmayan olgunluktaki kombinlere sıcak bakmanın tam zamanı.

Şık bir gardrop, olmazsa olmazınız olacak ise bu parçalara göz atmanızda fayda var. Zarif bir kolye ya da özel bir jean…

İşte listenin demirbaşları.

Zarif bir bluz!

Zamansız bir parça ile alternatifli kombinler elde etmeniz mümkün.

