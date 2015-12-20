36. İSTANBUL FİLM FESTİVALİNDE KİTAP UYARLAMASI 10 FİLM



36. İstanbul Film Festivali’nin programı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Biz de özellikle kitap kurtlarının ilgisini çekebilecek filmleri listeledik.

İşte film festivalinde gösterime girecek olan kitap uyarlaması filmler;

Gümüş Küre / Andrzej Zulawski

Yakın zamanlarda hayatı kaybeden Polonyalı yönetmen Andrzej Zulawski’nin bu eseri yasaklandı ve yıllarca tamamlanamadı. Bu film yasaklanmasaydı belki de metaforik bilimkurgu klasiklerinin yanında yer alacaktı. Kayıp sahneleri yeni görüntüler ve dış ses anlatımıyla tamamlayan Zulawski, yeni bir medeniyet kurmak için dünyayı terk eden bir grup astronotun hikayesini anlatıyor.