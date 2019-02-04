4 – 10 Şubat Haftalık Astroloji Yorumunuz

Astrolog Şebnem Ekşib’den 4-10 Şubat haftasının astroloji yorumları.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç









Kariyer ve iş alanlarınız adına hızlı gelişmelerden geçeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yeni Ay kariyer alanınızda gerçekleşirken, bu alandaki hedefleriniz, beklentileriniz yenileniyor. Yeni iş teklifleri, iş alanlarında gelişmelere, yenilenmelere açık olacaksınız.

Ancak üstlerinizle ilişkilerinize de dikkat etmekte özellikle pazartesi ve perşembe arasını yönetici pozisyonundaki kişilerle ilişkilerinizi dengeli şekilde götürmekte fayda var. Pazartesi ile perşembe arası Mars burcunuza doğru geçiş yapacak. Mars ile hareketli bir dönem yaşayacaksınız ama bu hafta perşembe gününe kadar sakin olmak, fevri hareket etmemek sizin için önemli. Yine hafta sonuna kadar olan dönemde kaslarınıza, burkulmalara, baş bölgenize, baş ağrılarına dikkat etmekte fayda var. Spor ve benzeri etkinliklerinizde cuma gününe kadar aşırıya kaçmayın.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Bu hafta karar vermeniz gereken bir durumla ilgili sonuç almanız söz konusu. Öte yandan ilerlemek istediğiniz alanlarda şartları yeniden gözden geçirme ve artık harekete geçme isteğinizde artıyor. Ancak perşembe gününe kadar kariyer ve iş alanlarında daha sakin olmalı, acele kararlar almadan, izleyerek hareket etmelisiniz.

Diğer yandan eğitim, yurt dışı, yabancılarla ilgili konular, yolculuklar, turizm, akademik alanlar gibi mevzular hayatınızda bu aralar aktif rol oynuyorsa gelişmeler, yeni durumlar içinden geçebilirsiniz. Mars, perşembe gününden itibaren geçeceği yeni yerinde iç gerginliklerinizi, biriktirdiğiniz öfkelerinizi aniden su yüzüne çıkarma eğiliminde olacak ki iç kontrolünüzün önemli olduğu bir haftadan geçmektesiniz.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Kariyer ve iş alanlarınızda bir süredir devam eden yoğun tempo düzene giriyor. Bu hafta hedeflerinizi gerçekleştirmek adına daha net adımlar atabileceğiniz etkiler söz konusu olurken, arkadaşlarınızla ilgili konular, sosyal alanlarınız, beklediğiniz, beklettiğiniz konularla ilgili hızlanacaksınız.

Her ne kadar daha kararlı ve iddialı olacağınız bir döneme başlıyor olsanız da öncesinde bu hafta ortasına kadar daha çok rutin konulara öncelik vermek ve başlatacağınız sizin için önemli mevzuları cuma gününe almak doğru olacak. Özellikle iş anlaşmaları, sözleşmeler adına cumaya kadar olan dönem detayları kaçırmanıza neden olabilir ki bu tip gelişmeleri ve kararları hafta sonuna doğru ele alın.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

İkili ilişkiler, birliktelikleriniz, birlikte iş yaptığınız veya ortak bir alanı yönettiğiniz tüm kişilerle ilgili alanlarda hızlı gelişmeler olacak. Yurt dışı, yurt dışı planlarınız veya hayatınızdaki sizin için önemli hedefleriniz adına yeni oluşumların bir anlamda başlangıcından geçiyorsunuz. Ancak bu hafta özellikle perşembe gününe kadar olan dönemde önemli adım veya başlangıçları dikkatli ele alın.

Acele etmeyin. Sosyal alanlarınız, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ani ve fevri kararlar vermeyin. Herhangi bir konuda adım atmak, harekete geçmek için mümkünse cuma gününü bekleyin zira burcunuzla bağlantılı etkin enerjiler cuma günü aktive olacak. Duygusal konularda çabuk sıkıldığınız, sabırsız davranabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Perşembe gününe kadar ilişkilerle ilgili de karar vermek için gökyüzü bekleyin diyor. Özellikle salı ile perşembe arası kendinize dönük olmak, hatta biraz kendinizle kalmak daha iyi gelebilir. Cumadan itibaren rahatlayan etkiler hafta sonu da dahil keyifli bir sürece geçmenizi destekleyecek.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Kişisel alanlarınız adına hareketli bir hafta geçireceksiniz. Mesleki konular, hayatınızda belirlemeniz gereken önemli adımlarla ilgili karar süreçleri, rekabet etmek zorunda kaldığınız kişilerle ilgili tutumlarınız adına belirsizliklerin netleştiği bir hafta olacak.

Sağlık konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ruhsal dengenize, iç mutluluğunuza önem vermelisiniz. İş alanlarında dedikodular, spekülatif konuşmalarla içli dışlı olabilirsiniz ki gereksiz muhabbetler, faydasız konuşmalarla vakit kaybetmemeye bakın. Mesleki konularda perşembe gününden itibaren yoğun bir tempo içine geçebilirsiniz. Bu hafta yarısına kadar önemli adımlar ve başlangıçlar için acele etmeyin. Önemli bir gelişme veya başlangıç için cuma gününü değerlendirin.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

İlişkiler, aşk konuları, çocuklarla ilgili vermeniz gereken kararlar, kişisel gelişim alanlarında etkin enerjilerden geçeceksiniz. Yeni Ay özellikle ilişkiler adına yeni gelişmeler ve beklenmedik bir durum yaşanmasına neden olabilir.

Halen devam eden ilişkinizde veya partnerinizle diyaloglarınızda perşembe gününe kadar olan dönemde haftanın ilk yarısı dikkatli olmakta fayda var. Kişisel alanlarınız, ilişkiler, duygusal konularda kararlar alma, harekete geçme etkileriniz vurgulu. Ancak Mars’ın karşı burcunuzdan yaptığı hareket hafta sonuna kadar eşiniz, ilişkileriniz, partnerinizle diyaloglarınızda bu hafta esnek olmanız gerekliliğini vurgulamakta.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Hafta ortasına kadar aile, ev alanları, ebeveynlerinizle ilgili konular öne çıkıyor. Haftanın ikinci yarısıyla birlikte iş ve mesleki alanlar daha yoğun şekilde odaklandığınız durumlar haline gelebilir.

Haftanın ikinci yarısı sağlık, metabolik dengeniz önemli olacak. Bu hafta yediklerinize, beslenme düzeninize, bağışıklık sisteminize önem vermeniz gerekmekte. Mars’ın karşı burcunuza geçmesiyle perşembe gününden itibaren ortaklı alanlar, eşinizle ilgili konular, iş ortaklıklarınızla bağlantılı hızlı gelişmeler yaşanabilir.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınızla bağlantılı konular hafta boyunca dikkatinizi yoğun şekilde çekebilir. Özellikle yakın çevrenizle ilgili gelişmelerin hızlı yaşandığı bir hafta geçirebilirsiniz. Öte yandan girişimler, beklettiğiniz bir durumla ilgili karar almanız, harekete geçme enerjileriniz de artıyor. Gökyüzü cuma gününe kadar cesur adımları, düşünmeden hareket etmeyi desteklemiyor.

Özellikle salı ile perşembe arasını daha sakin ve rutin konularla geçirmek yerinde olacak. Cuma gününden itibaren hızlanacaksınız. Bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri boyunca kazalara, ateşli enfeksiyonlara dikkat edin.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Parasal işler, maddi konular bu hafta dikkatinizi yoğunlaştırdığınız en aktif alan olacak. Konuşmalarınıza özellikle hafta boyunca dikkat edin. Neyi nasıl söylediğinize önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Ağzınızdan çıkanı iyi düşünmelisiniz.

Haftanın genel etkileri hem konuşmalar hem de finansal konularda perşembe gününe kadar olan bölümde dikkatli olmanız gerektiğini vurgulamakta. Duygusal ilişkilerinizde ise partnerinizle paylaşmak istediğiniz bir durum veya konuyla ilgili konuşma planınız varsa yanlış anlaşılmanız olası ki cuma gününden önce bu alanlarda adım atmayın.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Burcunuzda gerçekleşen Yeni Ay ile kişisel alanlarınız, kişisel kararlarınız daha vurgulu olacak. Değişim döneminde geçmektesiniz. Hayatınızda bilhassa bu hafta sonuna doğru aktive olacak yeni bir süreç başlıyor olabilir.

Beklettiğiniz kararları aniden uygulamaya girişebilir veya sabırlı olduğunuz alanları daha hızlı şekilde sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta inceleme, fark etme, planlama döneminden geçiyorsunuz. Adım atmak içinse cumadan itibaren harekete geçmek yerinde olacaktır. Ailevi alanlar, ev ve yakın çevrenizle ilgili durumların hızlı değiştiği, kişisel hayatınızın daha vurgulu olacağı bir sürece geçiyorsunuz.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Yeni ay döngüsü içsel olarak sizi zorlayabilir. Duygusal ve ruhsal dengenize hafta ortasına kadar dikkat etmek gerekecek. Girişimler, gerçekleştirmek isteyip sabrettiğiniz konular açısından hızlanmak istediğiniz bir döneme girdiğiniz.

Bu hafta gökyüzü perşembe gününe kadar yeni başlangıçları ve adımları daha dikkatli atmak gerektiğine işaret etmekte ki cuma gününden itibaren iş ve özel hayatınızda akıcı ve aktif bir döneme gireceksiniz. Sabırsız olmadan, dengede kalmak hafta boyunca en fazla dikkat etmeniz gereken nokta olacak.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Hedefler, yapmak istedikleriniz, arzularınız gibi kişisel konularınızı yöneten bir alanda gerçekleşecek Yeni Ay sizi ummadığınız güzel sürprizlerle buluşturabilir.

Mars uzun süredir burcunuzda ilerlemekte idi. Artık para alanlarınıza geçiyor ama bu hafta ilerleyeceği hassas noktalar parasal konularda perşembe gününe kadar beklemeniz şartı ile önünüzdeki dönemde güzel gelişmeler yaşayabileceğinize işaret etmekte. Cuma gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ve gökyüzündeki akıcı enerjiler haftalık planlarınızda en yoğun şekilde cuma günü destekleneceğinize işaret etmekte.

