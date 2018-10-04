4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne Özel: Ünlüler ve Can Dostları

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Sevimli dostlarımızın yaşamlarımızı daha eğlenceli kıldığı bir gerçek. Koşulsuz sevgiyi tatmanın en güzel yolu da sanıyoruz ki hayvan sahiplenmek. 4 Ekim Ulusal Hayvanları Koruma Günü’ne özel, ünlü isimlerin sevimli dostlarıyla paylaşımlarını sizler için derledik. Böylelikle bir kez daha onların hayatlarımızdaki önemini ve sessiz dostlarımıza elimizden geldiğince yardım etmemiz gerektiğini hatırlamış olalım.

Instagram üzerinden köpeğiyle paylaşımlar yapan Ezgi Mola gerçek hayvansever. Takipçilerinin sahiplenmesi için sıklıkla korunması gereken hayvan dostlarımızı da paylaşan Mola, oyunculuğunun yanı sıra bu ilgili tavrıyla da kalpleri kazanıyor.

Güzel model Gisele Bündchen‘in köpekleriyle birlikte paylaştığı bu fotoğraf sizce de kalpleri ısıtmıyor mu?

Amanda Seyfried da Hollywood’un hayvanseverliğiyle bilinen oyuncuları arasında.

Emmy Rossum‘un “kıvırcık kızlar” açıklamasıyla paylaştığı bu sempatik fotoğrafı es geçemeyiz.

Taze anne Eva Longoria doğumdan kısa bir süre önce köpeklerinden birini kanserden kaybetmişti ve acısını takipçileriyle paylaşmıştı.

Başarılı oyuncu Hilary Swank köpeklerinin fotoğraflarını paylaşarak sıklıkla hayvan sahiplenmenin önemine vurguda bulunuyor.

Ian Somerhalder‘ın babalar gününde paylaştığı bu fotoğrafı unutmamalı. Ian Somerhalder- Nikki Reed çiftinin köpekleri ve kedileri var. Onlar kocaman bi aile!

Başarılı oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanmasa da, paylaşım yaptığı zaman köpek dostunu ihmal etmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti sıklıkla hayvan sevgilerini dile getiriyor ve güzel bir örnek teşkil ediyorlar.

Liam Hemsworth- Miley Cyrus çifti de köpekleriyle eğlenceli yürüyüşlere çıkıyorlar.

Olivia Munn minik dostuyla.

Zac Efron da sıklıkla hayvanların satın alınmayıp sahiplenilmesi gerektiği konusuna değinen hayvanseverlerden.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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