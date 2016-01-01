4 MEVSİM DENİZ TUZU ETKİSİ!





Günden geceye, denizden yeni çıkmışçasına doğal ve dolgun dalgalar ile en havalı saçlara sahip olmak için saçlarını profesyonel saç bakım markası TONI&GUY’ ın Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey’ i ile şekillendir ve yazın ruhunu saçlarına yansıt…

Yazın En Hit Saçları…

Tarzını yaratmaya saçından başla! Sezonun trend rengi metalik bikininle katıldığın plaj partisini saçındaki özgür dalgalar ile karşıla…

Yaz gecelerinin en keyifli partisine giyeceğin hippie elbiseni, hacimli ve çarpıcı saçlar ile tamamlamak artık TONI&GUY Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey ile senin elinde…

Hafif bir tutuş ile saçı şekillendirirken doğal ve dolgun dalgalar veren Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey ile sahil ve yaz partilerinde doğal ama bir o kadar havalı saçların ile farkını ortaya koymaya hazırlan…

TONI&GUY’ dan Profesyonel Dokunuş; Deniz Tuzu Etkisi!

Kuaföre gerek duymadan doğal ve dolgun dalgaların yolunu aç!

Doğal ve dağınık dalgalar yaratmak için nemli saçına Deniz Tuzu Etkili Şekillendirici Sprey’ i eşit bir şekilde sık ve saçını kurut. Bir maşa yardımı ile saçlarına şekil verdikten sonra saçlarını ellerinle dağıt. Son aşamada, doğal bir hacim ve görüntü için TONI&GUY Esnek Tutuşlu Saç Spreyi ile saçını sabitle.

Fiyat: 52,00TL

