Bu haftaya Yeni Ay enerjileri ile başlıyoruz. 7 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak Yeni Ay süreci 6 Kasım Salı gününden itibaren kendini hissettirmeye başlayacak.

Yeni Ay’ın diğer bir özelliği de Uranüs ile karşıt etkide olması. Özellikle ekim ayında aniden başlayan ilişkilerinizde bu Yeni Ay fazlasıyla sorgulama, yeni kararlar alma, ayrılma, bırakma etkileri aktive olabilir.

Kısacası bu hafta salı ve çarşamba günleri maddi konular, duygusal alanlar, ilişkileriniz, estetik ve kozmetikle ilgili konular adına daha sakin geçirilmesi gereken bir zaman diliminden geçeceğiz.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 5 – 11 Kasım haftalık astroloji yorumunuz!

5-11 Kasım Haftalık Burç Yorumunuz

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Bu hafta dikkatiniz ilişkiler, ortaklı konular, eşiniz veya partnerinizle alakalı konulara odaklanırken, gerginliklere ve tartışmalara özellikle iş alanlarınızda krizlere dikkat edin. Ele aldıklarınızda çözüm odaklı ve esnek olmanız gerekmekte. Salı ve çarşamba günleri özellikle hassas zamanlar olacağı için bu etkilere bu iki gün daha fazla dikkat etmeniz yerinde olacaktır.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Hormonlar, idrar yolları, bağışıklık sistemi sorunları açısından hassas bir hafta geçirebilirsiniz, hafta boyunca beslenme düzeninize ve metabolizmanıza önem vermelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz adına çarşamba günü hassas olabilirsiniz. Meseleleri büyütmeyin.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

İlişkiler, aşk hayatınız adına hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmadan, duygusal ihtiyaçlarınızda dengeli olmanız gereken bir hafta söz konusu. Diğer yandan çocuk sahibi iseniz, çocuklarınızla ilgili konular bu hafta gündeminizde olabilir.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Ev ve aile konuları hafta boyunca odak noktanız olabilir. Ev değişiklikleri, taşınma veya evinizle ilgili planladığınız bir durum gelişme gösterebilir. Duygusal kararlar almadan ilerlemeniz gereken bir hafta olacak. Konu ne olursa olsun, ele aldıklarınızı çok yönlü değerlendirmeye çalışmalısınız. İlişkilerde özellikle eşiniz veya partnerinizle alakalı konularda perşembeye kadar sakin olmalısınız.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarla ilgili konular hafta boyunca özellikle cumaya kadar olan dönemde gündeminizde olacak. Bir süredir beklettiğiniz bir girişiminizle ilgili hızlı bir şekilde başlangıç yapmanız söz konusu. Partnerinizle bağlantılı konular, iş ortaklıklarınız ve ikili iletişim kurduğunuz herkesle olan diyaloglarınızda cumartesi gününe kadar daha sakin ve esnek olmaya bakın.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Maddi alanlar, finansal konular, yatırımlarınız veya parasal beklentileriniz açısından hareketli bir hafta yeni ay döngüsü ile sizin için vurgulanacak. Mars enerjisinin düzeleceği cuma gününe kadar parasal işlerde risklere girmeyin. İş veya özel hayatınızda salı ve çarşamba konuşmalarınıza, sözlü ifadelerinize dikkat etmekte fayda var.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Burcunuzda gerçekleşecek yeni ay duygusal ihtiyaçlarınızı arttırırken, aniden bir ilişki veya flört durumu hayatınızda aktive olabilir. Venüs Gerilemesinin devam ettiğini unutmadan ayaklarınız yere basarak hareket etmeniz gerekiyor. Devam eden ilişkilerinizde ise cumaya kadar biraz daha sakin olmak faydanıza olacaktır.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Depresif etkilere açık enerjiler perşembeye kadar duygusal olarak kendinizi fazla dinlemeden ve sakin olmanız gerektiğini, içe dönebileceğinizi, kalabalıkların bu hafta cumaya kadar size çok iyi gelmeyeceğine işaret etmekte. Sezgileriniz artarken, ilginç rüyalar görebilir, haberci rüya veya sezgilerle şaşırabilirsiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Sosyal alanlar bu hafta öne çıkacak ancak ilişkilerde çevrenizle kontaklarda dikkatli olmak, sakin ilerlemek yerinde olacaktır. Zihinsel olarak kendinizi karışık hissedeceğiniz bir hafta söz konusu. Dikkatinizi odaklamakta zorlanabilirsiniz. Salı ve çarşamba günlerine karışık ve komplike işleri almadan bu haftayı planlamakta fayda var.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

İş ve kariyer alanlarınızda gelişmelere açık bir hafta geçireceksiniz. İş konularında başlangıçlar ve ani gelişmeler yaşanabilir. Başlayan konuların sonuçları ay sonundaki Dolunay da netlik kazansa da bu haftanın ana konusu sizin için iş alanları. Gerginlikleriniz artabilir, tartışmaya daha açık olabilir ve fevri çıkışlar yapabilirsiniz. Özellikle yöneticiniz, patronunuz veya önemli bir müşterinizle konuşma ve diyaloglarınıza dikkat etmeniz yerinde olacaktır.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Hava grubunda gerçekleşecek Yeni Ay süreci size yarayacak. Bir süredir hedeflediğiniz, beklediğiniz bir konuda güzel adımlar atabilir, ilerlemekte kararsız kaldığınız bir iş veya durumda ise aniden olaylar ivme kazanabilir. Öte yandan çabuk gerginleşme potansiyeliniz var ki bu hafta cumartesiye kadar sinirlerinize hakim olmanız yerinde olacaktır.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Bir süredir beklediğiniz dönüşümleri gerçekleştirmek adına hızlı gelişmeler yaşanabilir. Yeni Ay dönüşümler alanınızda size yeni koşullar sunabilir. Maddi konular başta olmak üzere gelişmeler açık bir hafta geçireceksiniz. Duygusal konularda Salı ile cuma arası daha sakin ve duygularınızı büyütmeden hareket etmelisiniz.