5 Adımda Cinsel Hayatınızı Yeniden Harekete Geçirin

Bir zamanlar tek dokunuşuyla dizlerinizi titreten o seksi ve eğlenceli adam artık aynı evde yaşadığınız bir akrabaya dönüştüyse, cinsel hayatınıza el koyma zamanınız gelmiş demektir.

En yoğun duyguların yaşandığı güçlü ilişkiler bile yıllar geçtikçe evrim geçirebilir. Ama uzman görüşlerine göre ilişkinizi “ev arkadaşlığı” havasından kurtarmak için illa tropikal bir adada romantik bir tatil yapmak zorunda değilsiniz. Beş adımlık aksiyon planımız sayesinde, partnerinizle uzun zamandır yanından bile geçmediğiniz cinsel çekimi tekrar yakalayabilirsiniz.

1. ADIM // BİRAZ HASRET ÇEKİN

Seks Terapisti Dr. Holly Richmond’un danışanlarında ilk baktığı nokta, bir çift olarak birbirleriyle ne kadar iç içe oldukları. “İlişkide yeteri kadar özgürlük ve bireysellik var mı? Hâlâ kendilerine ait bir hayatları, aileleri, arkadaşları olan iki bireyden mi bahsediyoruz yoksa sarmaşık gibi birbirlerine dolanmışlar mı?” Richmond, şehveti yitirmeyen çiftlerin bireysel özgürlüklerine, hobilerine ve kendi hayatlarına sahip bireylerden oluştuğunu; birbirlerine alan tanıdıkları için ilişkilerinin hep canlı kaldığını ve hâlâ heyecan duyabildiklerini belirtiyor.

Bu etkiyi yakalamak için kısa süreli bireysel programlar planlayabilirsiniz. Örneğin hafta sonu tek başınıza tatilin keyfini çıkarın veya arkadaşlarınızla her hafta bir gün program yaparak, eşinize duyduğunuz hasret ve merak duygunuzu tekrar canlandırın. Diğer bir deyişle ilişkinizi biraz havalandırın. Unutmayın, ateşin körüklenmesi için oksijen gerekir!

2. ADIM // KENDİ CİNSELLİĞİNİZİ CANLANDIRIN

İlişkinizdeki cinsel çekimi tekrar yakalamak için öncelikle kendi dürtülerinizi uykudan uyandırmanız gerekiyor. Konunun nereye gittiğini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Richmond, seks yapmayan çiftlerin mastürbasyon da yapmadıklarını, porno izlemediklerini ve kendi dürtülerini canlı tutmadıklarını belirtiyor. Bu da konuyu iyice içinden çıkılmaz bir hâle getiriyor.

Düşüncesi bile seksi çeker. Havanızı biraz değiştirmek için dans dersine gidebilir, saçınızı yaptırabilir veya seksi bir iç çamaşırı takımı alabilirsiniz; kısacası kendinizi tekrar nasıl seksi hissedecekseniz onu yapın. Kendinizi şımartmayı bir adım ileri götürerek ufak bir “oyuncak” da alabilirsiniz. İlerleyen teknoloji sadece cep telefonlarımız ve tabletlerimize yansımıyor.

Vibratörlerdeki farklı hız, tasarım ve motor gücü seçenekleri artık çok geniş. Çok daha basit bir çözüm arıyorsanız, internet üzerinden erotik blogları takip edebilir veya erotik kitaplar okumayı deneyebilirsiniz.

3. ADIM // YATAK ODASINDAN ÇIKIN

Bu sizin için küçük ama ilişkiniz için büyük bir adım olacak. Eğer eşinize yorgun bir gün sonunda yaptığınız, alışkanlığa dönüşmüş omuz ovma seansını daha çekici ve seksi hâle getirebilirseniz bambaşka bir enerji yakalarsınız.

Günlük aktivitelerinizin cinsel cazibesini arttırmaktan çekinmeyin. Koltukta oturmuş televizyon izliyorsa, eğilin ve onu boynundan öpün veya parmaklarınızı saçlarında gezdirin. Mutfakta yemek mi hazırlıyor? Sessizce yaklaşıp ona sarılın. Richmond, “Erotizmi harekete geçiren unsur sürpriz ve şaşırmadır” diyor. Sizin yumuşak ve seksi dokunuşlarınız, onun devamını getirme isteğini tetikleyecek.

4. ADIM // SEKS HAKKINDA KONUŞURKEN RAHAT OLUN

“Seni istiyorum” cümlesini düzenli olarak rahatça söyleyebilmek, ilişkinizi canlı tutacak faktörlerden biri. Ama ne yazık ki çoğunlukla ilişki içinde bile seksle ilgili zar zor konuşabiliyoruz. Bunu yeni bir dil öğrenmek gibi düşünürseniz, işiniz kolaylaşabilir. En basit cümlelerle başlamayı deneyin ve saçmalamaktan çekinmeyin.

Hatta kulağa saçma gelebilecek yöntemlerle başlayın. Kerner, eşinizle bir anahtar kelime (örneğin satranç) belirlemenizi ve çocukların yanında veya dışarıda seksten bahsederken bu kelimeyi kullanmanızı öneriyor. (“Akşam satranç oynayalım mı?” gibi.) Hatta bazen kelimelere bile ihtiyaç duymadan, sadece emojilerle isteğini dile getirebilirsiniz. Veya ikinizden biri iş seyahatinde olduğunda, görüntülü konuşma esnasında partneriniz için ufak bir erotik şov düzenleyebilirsiniz.

Hangi yolu kullanırsanız kullanın, cinselliği kaygısızca dile getirmek ilerleyen zamanlarda daha müstehcen konuları rahatlıkla konuşmanıza yardımcı olur. Kerner terapiye gelen bir danışanının seks esnasında müstehcen istekleri olduğunu ama bunları kocasına söylemeye cesaret edemediğini söylüyor ve ekliyor; “Ama eskisi kadar veya hiç sevişmiyorsanız, birden derinlere inip, yıllardır isteyip de söylemediğiniz şeyleri söylemek çok zordur.” Önce daha basit şeylerle konuya girmek, üzerinizdeki baskıyı azaltarak iletişim kurmanızı kolaylaştırır.

5. ADIM // “EVET” VE “HAYIR” LİSTESİ YAPIN

Ev işleri, faturalar, toplantılar, yan odada bağırarak ağlayan bir çocuk… Tüm bunların ortasında cinsel çekimin azalması çok normal. Eğer eşinizi ev arkadaşınız gibi görüyorsanız, cinselliğinizi söndüren faktörler onu tetikleyenlerden daha fazla demektir.

Eşinizle oturup ikinizi de cinsel olarak uyaran ve isteğinizi söndüren şeyleri belirleyin. Uyarıcılar tamamen fiziksel (mesela kulaklarını öpmenizden hoşlanması) ya da sizin spor salonundan döndükten sonra iyi hissetmeniz gibi modunuza yönelik şeyler olabilir. Ayrıca mutfakta bir bulaşık yığını dururken neden sevişmek istemediğini bu liste sayesinde öğrenebilir. Onunla oturup bu konuyla ilgili iletişim kurmak, ilişkinizin gelişiminde büyük rol oynayacak -hatta başlı başına bir uyarıcı görevi görecek.

Derleyen: Ceylan Özçapkın | Women’s Health