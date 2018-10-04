5 Adımda Meghan Markle’ın Düşük Topuzu Nasıl Yapılır?

Sussex Düşesi’nin düşük topuzla uzun süreli aşk ilişkisi olduğu bir sır değil. Geçtiğimiz gün gerçekleşen ilk resmi resmi Sussex ziyaretindeki görünümü ise Meghan Markle’ın son haftalarda denediği hacimli buklelerden sonra düşük topuzun geri dönüşünün de müjdesini verdi.

Monokrom bluz ve kalem etek stiliyle zarif bir duruş sergileyen Markle’ın kazanan tarafının saçları olduğunda hem fikiriz değil mi?

Meghan Markle, uzun koyu saçları için ideal olan bu klasik düşük topuzda, her zamanki estetiğinde, yüzünü çerçevelemek için önden birkaç mükemmel parça bırakmayı da tercih ediyor.

Mükemmel bir parlaklık ve duruşa sahip olan topuz, gevşek duruşuyla da yapılması oldukça olduğu hissini korumakta.

Hollywood günlerinden beri aynı saç stilisti ile yola devam eden Markle’ın bu kusursuz saçını denemye ne dersiniz?

Bu parıltılı görünüme kavuşma konusunda size yardımcı olacak adımlar ise şöyle;

Hacim Veren Saç Spreyi

Yoğunlaştırıcı formüllü saç spreyini, saçlarınızı kurutmadan önce nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Hacim verici özelliğine ek olarak bu ürün, saçınızı onarmaya ve güçlendirmeye yarayan buğday protini de içermekte.

Tel Toka

Bu saç modeli için çok fazla tel tokaya ihtiyacınız olacak. Saçınızda Markle gibi ön kısımdan iki parça ayırın ve at kuyruğu yapar gibi başlayıp, gevşek bir şekilde saçı kendi etrafında sarmaya başlayın. Bol miktarda tel toka ile sabitleyerek ilerleyebilirsiniz.

Profesyonel Şekillendirici Desteği

Topuz güvence altına alındığına göre ön kısımlardaki parçalara geçebilirsiniz.

Maşanızla ya da düzleştiricinizle ön taraftaki kısımlara sıkı durmayan gevşek dalgalar verin. Tabii aynı işlemi fırça ve fön makinesi ile de yapabilirsiniz.

Daha Fazla Hacim

Bu bitirme spreyi, düşük topuzunuza yeterli kaldırma kuvvetini uygulayacaktır.

Son Dokunuşlar

Markle’ın saçındaki parlak görünümü elde etmek için ihtiyacınız olan mucize ürün yukarıda durmakta.