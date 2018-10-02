5 Ekim’de Başlayacak Venüs Gerilemesinin Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri

Romantizm, aşk ve ilişkiler, güzellik ve estetik, dekorasyon, mimarlıkla ilgili işler, sanat, kreatif işler, yaratıcılık, konfor ve lüks, arabalar… İşte tüm bu konular onun kapsama alanı içinde. Venüs’ten bahsediyoruz.

5 Ekim 2018’de “Gerileme” veya diğer adı ile “Retro” etkisine geçecek olan Venüs, burçlar üzerinde nasıl etkilere yol açacak?Astrolog Şebnem Ekşib sizler için yorumluyor.

Venüs Retrosu 5 Ekim’de başlıyor ve 17 Kasım 2018’de tamamlanıyor. Terazi burcunda başlayacak ve tüm gerileme döngüsü de bu burçta sürdürecek. doğal olarak bu gerilemeden en yoğun şekilde Yükselen, Ay burçları Terazi ve karşısında bulunan Koç burçları etkilenecekler.

Venüs Gerilemesi Burçlara Etkisi

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Evlilik, ilişkiler, eşiniz, partnerinizle ilgili konular Venüs Retrosu sırasında sizin için vurgulu olabilir. Ayrıca ortaklı işleriniz, iş ortaklıklarınız, proje çalışmalarınız, yurtdışı iş ve projeleriniz adına bu süreçte acele kararlar almamak, parasal yatırımlarda, ticari adımlarda dikkatli olmak yerinde olacaktır. Eski bir ilişki, eski bir beraberlik, eski bir aşk tekrar gündeminize gelebilir. Aşk ve ortaklı işlerinizde karar vermek için Retro döneminin sonunu beklemek yerinde olur.

Boğa Yükselen / Ay Burcu Boğa

Sağlığınız açısından bu dönemi kendinize dikkat ederek geçirmekte fayda var. Başta hormonlar, böbrek ve idrar yolları, genital organlar olmak üzere sağlık konularınızda hassas etkilerden geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınız, meslektaşlarınızla ilişkiler adına da yine bu dönem var olan sorun veya gelişmelerin öne çıktığı bir dönem olacak. Hayatınızdaki rutin konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Venüs burcunuz yöneticisi olduğu için genel konforunuz açısından şartlar sizi zorlayabilir.

İkizler Yükselen / Ay Burcu İkizler

Aşk ve ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ummadığınız teklifler alabileceğiniz gibi duygusal olarak kendinizi bir dengede tutmakta zorlanabilirsiniz. Yeni bir ilişki adına hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Çocuk sahibi iseniz çocuğunuzla ilgili konular bu dönemde öne çıkarken, onunla ilgili daha önce fark etmediğiniz bir durumu fark etme potansiyeliniz yükselecek.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Ev, emlak ve gayrimenkul alanlarında biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Emlak işlerinizle ilgili konularda radikal kararlar almadan önce iyi düşünün. Taşınma, ev dekorasyonu, yenilenme çalışmalarında düşünceleriniz varsa acele adımlar atmayın. Ebeveynler ve ailenizle ilgili konularda bu süreçte gündeminizde olabilir. Daha önce satılmayan bir ev veya menkulle alakalı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Alımlarda ise dikkatli olmakta fayda var.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

İletişim konuları, çevrenizle iletişiminiz, kardeşler, kuzenler, yakın çevrenizde olan kişilerle alakalı konular gerileme sürecinde daha fazla önünüze düşebilir. Önemli bir girişiminiz, ilerlemeyen bir projeniz, beklentiniz birden yön değiştirerek yeniden önünüze gelebilir. Yepyeni bir girişimi aktive etmek içinse retronun bitmesini beklemekte fayda var. Eski arkadaşlar, dostlar hatta ilişkilerle ilgili haberler alacaksınız.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Maddi konular, parasal işlerde Venüs Retro döngüsünde yatırımlara, finansal işlere dikkat etmek yerinde olacaktır. Başlatacağınız veya başlattığınız bir işinizde gider ve gelir dengelerinizi özellikle Gerilemenin Kasım ayına kadar olan sürecinde çok iyi organize edin. Maddi her türlü işinizde veya yatırımınızda planlı olmak, acele etmemek gerekmekte. Yüzünüze yaptırmayı düşündüğünüz bir işlem veya estetik müdahale içinse bu dönemin bitmesini beklemek daha doğru olabilir.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Burcunuzda gerçekleşecek Venüs gerilemesi iş ve kariyerde, projelerde şartların değişmesine, birçok aksilikle uğraşmanıza veya planladığınız konuları yeniden ele alınmak durumunda kalmasına neden olabilir. Bu nedenle iş alanlarınızda B planınız olmalı, maddi konularda gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamalı ve gereksiz, ihtiyacınız olmayan giderleri doğru yönetmelisiniz. Fiziksel olarak beden sağlığınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Duygusal konularda değişim etkilerinden geçerken, flörtler ve ilişkilerle ilgili hareketli bir dönem geçirebilirsiniz.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Gizli ilişkiler, gizli işler açısından hareketli bir dönem geçirebilir. Öncelikle masraflar, giderler, gelir gider dengeleri açısından planlı olmanız gereken bir süreç geçireceksiniz. Yurtdışı konularına işleriniz varsa eski konular, görüşmeler yeniden gündeme gelebilir ama yeni bir işi dikkatli ele almaya çalışın. Düşmanlarınıza, rakiplerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem geçireceksiniz. Duygusal konularda aşırı takıntılı hareket etmekten kesinlikle kaçının. Tutkularınıza, ilişkilerde takıntılarınıza gem vurmanız gereken bir süreç olacak.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Hedeflerinizin, beklentilerinizin veya beklediklerinizle elde ettiklerinizin çok ani gelişmeler ve değişimlere açık olacağı bir Retro süreci yaşayacaksınız. İlişkilerde şartlar ummadığınız biçimde değişebilir. Maddi konularda bu süreci planlı geçirin ve harcamalarınıza dikkat etmeye bakın. Sağlığınız açısından hassasiyetleriniz artabilir. Özellikle üreme organlarınıza daha fazla önem vermeniz yerinde olur. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize, rekabet ettiğiniz kişilerle mücadelenize dikkat etmelisiniz. Retro bitene kadar özellikle kadınlara, kadınlarla olan iletişiminize önem vermek bir yana, herkesle her şeyi paylaşmamanız gerektiğini de unutmamaya çalışın.

Oğlak Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Kariyer ve iş alanlarınızda etkili bir Venüs Retro döngüsü yaşayacaksınız. İş konularında hesaplamadığınız gelişmeler, ani durumlar planlarınızı yeniden ele almanıza neden olabilir. Eski bir konu, proje, görüşme, teklif ummadığınız bir an da önünüze düşebilir. Dikkat çekeceğiniz bir süreç geçirirken, bir çok konuyla birden uğraşmanız söz konusu ki ele aldıklarınızda planlı olmanız bu nedenle önemli olacak. Bilhassa Ekim ayı boyunca ticari konularda fırsat ve tekliflere çok açık olacaksınız ama detaylara önem vererek ilerleyin.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Eğitim, akademik konularda bekleyen işleriniz hızlanacak. Yeni bir proje, yurtdışı kontağı, yabancılarla ilgili bağlantılar, seyahat veya turizm, yolculuk organizasyonları açısından ele aldıklarınızı dikkatli yönetmelisiniz. Vize başvuruları veya benzer işlemlerde yine bu dönem daha dikkatli olmakta fayda var. Aşk, ilişkiler ve çocuklarınızla ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Aşk konularında bir konuda bir süredir sizi meşgul eden karar veremediğiniz bir konuda daha önce fark etmediklerinizi aniden görme şansınız olacak.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

İlişkiler, parasal konular adına değişim döneminden geçiyorsunuz. Önceden başlayan işleriniz adına gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal konularda miras veya krediler gibi farklı kaynaklardan alacağınız birikimler birden gelişmeler içine girebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın çevrenizle alakalı konularda ise iletişime ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Duygusal ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönemden geçeceksiniz. Duygusal konularda kırılganlıklarınız artabilir ki ele aldıklarınızı daha sakin ve acele etmeden yönetmeye çalışın.