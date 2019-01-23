5. Fashion Film Festival İstanbul İçin Başvurular Başlıyor!

Fashion Film Festival Istanbul moda ve film dünyalarını bir araya getirecek olan eşsiz içeriği, büyük sürprizleri ve şaşırtıcı isimleriyle Kasım ayında beşinci kez seyircisiyle buluşacak…

İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul beşinci kez seyircileriyle buluşuyor. İki günlük dev bir etkinlik olarak düzenlenen festival bu sene de yine dünyanın dört köşesinden hem büyük moda evlerinin, markaların hem de genç ve bağımsız tasarımcıların filmlerini dev ekrana yansıtırken izleyicilerine söyleşiler, atölyeler, sanat enstelasyonları ve partilerle de benzersiz bir deneyim yaşatacak. Önümüzdeki Kasım ayında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin desteği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival her sene olduğu gibi Tuna Yılmaz tarafından düzenleniyor. Festival tamamen ücretsizve halka açık.

Moda filmleri yarışması ile 7 dalda filmler ödüllendirilecek

Festivalin bu seneki edisyonu için hem gösterim programı hem de yarışma için film başvuruları 1 Şubat tarihinde başlıyor. Süre, yıl ve teknik kısıtlaması olmadan modayla alakalı tüm profesyonel ve amatör filmlere açık olan festivalde başvuru süreci 31 Ağustos’ta sona erecek. Fashion Film Festival Istanbul bu yılki edisyonunda tam 7 farklı kategoride ödül dağıtacak. Editörleri, fotoğrafçılar, oyuncular, tasarımcılar ve festival direktörleri gibi farklı disiplinlerden önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getirecek olan uluslararası jüri, festivalde En İyi Moda Filmi, En İyi Türk Moda Filmi, En İyi Müzik Videosu, En İyi Moda Belgeseli, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Ayrıca bir üniversitede okuyan ya da öğrenci olmasa dahi ilk kez bir moda filmi çeken yönetmen ve tasarımcılardan birine verilecek olan Genç Keşif ödülünün sahibini bir sonraki projesini İstanbul’da gerçekleştirmesi koşuluyla bir yapım desteği bekliyor.

Başvurular festivalin resmi websitesi olan www.fashionfilmistanbul.com adresinden tamamen ücretsiz olarak yapılabilir.