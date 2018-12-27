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5 Maddede 2019’un Takı Trendleri

Herhangi bir kıyafeti hareketlendirmeye yetecek güçte olan takılar, bu sezon daha da güçlü adımlarla geliyor. Hazır mısınız?

Kıyafetlerinizi gelecek sezon daha da ön plana çıkaracak enerjideki takılar için şimdiden alışveriş listenizde yer açmaya başlayabilirsiniz.

Arzu ettiğiniz o son dokunuş için bu eğilimlerin takipçisi olmanızı öneririz.

Karşınızda, 2019’un sunduğu en iyi takı trendleri.

#1 Zincir Kolye

Marni İlkbahar / Yaz 2019

Şık ve elegan…

Markaların yeni sezon koleksiyonlarında sık sık karşımıza çıkacak olan zincir kolyeler, hayat kurtaran parça olarak kombininize eklenmeyi bekliyorlar.

#2 Deniz Kabuklarına Devam

Missoni İlkbahar / Yaz 2019

2018 yazına damgasını vuran deniz kabukları, 2019 için de çok şey vaad ediyor.

#3 Kalın Kesim Yüzükler

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🍯

A post shared by Monikh Dale (@monikh) on

Yüzükler her zaman için vazgeçilmez elbette ama bu sefer sıra; zarif ve ince modeller yerine daha kalın ve göz alıcı seçimlerde.

#4 Cuff Rüzgarı

Sade ve göz alıcı cuff’lar, özellikle de 2019 İlkbahar / Yaz sezonu için sırasının gelmesini bekliyor diyebiliriz.

#5 Dikkat Çekici Küpeler


Jacquemus İlkbahar / Yaz 2019

Avize küpeler bu sezon da hüküm sürmeye devam ediyor oalcak ama güncellenmiş haliyle.

Boncuklu ve daha gösterişli!

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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