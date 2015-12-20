6-12 MART HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Devam etmekte olan Venüs retrosu nedeniyle antika, vintage ve 2.el alım ve satımında harika fırsatlar, özellikle de dolunayın da olduğu hafta sonu oluşabilir. Ancak, yepyeni bir saat veya pırlanta küpe, bir akıllı telefon vs almak için, dikkatli olunmalıdır. Venüs retrosunda dolgu, burun ameliyatı, saç rengi değişimi gibi etkileri uzun vadeli güzellik değişimlerinden uzak durmak veya çifte kontrol yapmak lazımdır.

Koç

Haftaya damgasını vuran 12 Mart Pazar günü oluşan Dolunay sizi dikkatli olmaya davet ediyor. Eğer sırlarınız var ise, (özellikle iş yaşamında güç oyunları) dolambaçlı işlere girdiyseniz özellikle Cumartesi günü bu konularda dikkatli olun. Çevrenizde gizli hasetleriniz var ise, onlarda bu hafta size rahatsızlık verebilir. Neyse ki, ay sonuna doğru bu gerginlik azalıyor. Romantizm ise, Cumartesi günü oldukça kuvvetli… Özellikle bekar Koç’lar için cesur olup, o kişiye doğru adım atma zamanı geldi de geçiyor!