6 – 12 ŞUBAT HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Terazi burcundaki Jüpiter 6 Şubat 2017’de geri hareketine başlamak üzere durağan duruma geçecek. 9 Haziran 2017’ye kadar geri hareket ediyor olacak.

11 Şubat 2017’de Ay Tutulması (dolunay) Kova’daki Güneş ile Aslan’daki Ay arasında gerçekleşecek. İşte 6 Şubat haftasının detaylı burç yorumları;

KOÇ

Aşk hakkındaki genel tutumunuzdan, sevgilinize biçtiğiniz değerlere, kimselerin bilmediği zaaf ve takıntılarınıza varana kadar bu hafta bir değişim hissedebilirsiniz. Belki en büyük korkunuzla yüzleşme vaktinizin geldiğini hissediyorsunuz, belki de aşkta yaptığınız hataları sorguluyorsunuz. Bu haftaya damgasını vuracak olan 11 Şubat Cumartesi günü oluşan ay tutulması, tüm bunların sebebi. Perşembe günü, bilinç altınızın çok kuvvetli olduğu bir gün. Rüyalar veya içinize doğan hislerinizi bir kenara not edin.