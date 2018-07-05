6 Adımda Tatilde Hayatınızı Değiştirin

İyi bir tatil sonrası kendinizi yenilenmiş hissetmeniz normal. Ofisin dışında uzun süre kalmışsınız, bronzlaşmışsınız, zen’i yakalamışsınız. Ancak bu duygu sonsuza dek sürmüyor değil mi? İşe geri dönme hissi bile delirmenize neden olabilir.

Neyse ki tatilde edineceğiniz birkaç alışkanlığı normal hayatınıza da taşıyarak; bu ruhu devam ettirebilir daha iyi hissedebilirsiniz.

Zihninize biraz yer açın

Meditasyonun zihninize odaklanmak için ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ev ve iş arasındaki dengeyi kurmak için oldukça yardımcı olan meditasyon konusunda Headspace gibi app’lerden yardım alabilirsiniz. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizde daha iyi hissedeceğinize ve sizi o deniz kenarındaki dakikalara götüreceğine eminiz!

Lululemon The Reversible (Un) Mat

Işıltı katın

Tatil günlerindeki güzellik rutinlerinizi iş günlerine de taşıyın.Saçlarınızdaki kumsal ışıltısını saç yağları ile devam ettirebilirsiniz.

 

#İçerik Değil Anı Biriktirin

Çekin. Filtreletin. Paylaşın. Bu günlerde iyi bir fotoğraf sadece yüksek Instagram beğenisi almak için tercih ediliyor. Bunun yerine tatilde telefonunuzu otelde bırakıp yanınıza klasik bir fotoğraf makinesi alın. Böylece gerçek anılar biriktiridiğinizi göreceksiniz. Bunu şehir yaşamın da taşıyabilirsiniz.

Planlı olun

Bu hayatı değiştirmekten ziyade her gününüzü daha iyi hale getirmenin bir yolu. Seyahatlerinizi ve nereleri gezeceğinizi nasıl planlıyorsanız; gündelik hayatınızdaki tüm ayrıntıları da yazıp planlayarak daha iyi hissedebilirsiniz.

Sky & Miller Lobster A5 Notebook

 

Günlük tutun

Günlüğünüze günün en iyi anlarını, noktalarını ya da endişelerinizi yazarak stresle başa çıkabilirsiniz.

 

Kikki K A4 Bonded Leather Journal
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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