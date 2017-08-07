7 AĞUSTOS AY TUTULMASININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİLERİ



Astrolog Şebnem Ekşib, 6 Ağustos akşam saatlerinde (İstanbul’a göre 20:14) başlayan ve en yüksek noktasına da 7 Ağustos akşamı 21:00′ da (İstanbul’a göre) ulaşacak olan Ay tutulmasının burçlar üzerindeki beklenen etkilerini yorumluyor.

Tutulma, Vedik Astroloji’ye göre Ay Oğlak burcunda ve Güneş de Yengeç burcundayken gerçekleşiyor.

Tutulma parçalı bir tutulma, yani tam bir tutulma değil. Bu tip tutulmalar daha çok kuvvetli bir dolunay etkisi verirler. Ve tutulma süreci Avrupa’nın bir kısmı, Asya, Ortadoğu, Arap yarımadası ve güney Amerika üzerine iz düşüm yapıyor yani bu bölgeleri daha yoğun etkileyecek.

Tutulmanın iki kuvvetli yıldızı bulunmakta. Bunlardan birisi Şaravana, dinleme, öğrenme, müzik, tüm medya alanları üzerinde etkilidir. Yıldız ayrıca politikacılar üzerinde yine hayli etkindir. Tutulma müzik sektöründen kişiler, şarkıcılar, politikacılar gibi ünlü kişilerin bilmediğimiz yönlerinin birden duyulmasına, bu alandaki kişilerle ilgili ani haberler gelmesine neden olabilir. Yıldız, sanat kadar konuşma ve iletişimle de bağlantılıdır ancak bir yandan da manipülasyona, dedikoduya da hayli açıktır. Tanınmış kişilerle ilgili haberleri de temsil eder.

Ay tutulmaları kadınlar ve duygularla da çok ilintilidir. Yengeç ve Oğlak etkisinde gerçekleşecek tutulma dişil enerjiyi iyice belirgin hale getiriyor. Duygusal olarak gelgitli ve huzursuz olma halini bilhassa tutulma etkisindeki 3 gün boyunca fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Bu dönem yani 6, 7 ve 8 ağustos tarihlerinde duygularınızla hareket etmemeye ve sakin kalmaya gayret edin. Eşiniz, hayat arkadaşınızla (kadınlar için eşleri daha vurgulu olacak) alakalı büyük dönüşüm, yeni bir dönemi de tetikleme eğiliminde olan bir tutulma yaşayacağız. Benzer şekilde çocuklarla ilgili konularda tamamlanma, yeni bir döngünün başlaması da söz konusu.

Tutulma sırasında her zaman büyük bir enerji açığa çıkar. Ay tutulması yani dolunay döngülerindeki tutulmalar huzursuzlukları arttırır ve hepimiz hayatlarımızda bir şeyleri tamamlarken, fark etme, görmek istemediklerimizi görme haline geçeriz. Ay tutulmaları büyük aydınlanma ve idrak genişlemesi yapması açısından da önemlidir. Kendinizi ve evinizi arındırmayı, ağır ve kasvetli işlerden uzak kalmayı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi (6-7-8 Ağustos) günleri daha ağırlıklı olarak ihmal etmeyin.



