7 Kasım’da Gerçekleşecek Yeni Ay İçin Meditasyon Önerileri

7 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay sebebiyle karanlık bir gökyüzü bizi bekliyor. 24 Ekim dolunayında ortaya çıkan şey; karanlıkta bazı derin yansımalara sebep olmuş olabilir. Hiç endişelenmeyin, 7 Kasım’da gerçekleşecek yeni ay için size rehberlik edecek meditasyonlar tam karşınızda. Sonrasında ihtiyacınız olan tek şey ise; sakinleştirici bir fincan papatyaya çayı olacak.

Hiç bitmeyen tüm retrolar hala devam ediyor. Önümüzde bizi bekleyen yeni bir yıla doğru ilerleyebilmemiz için manevi bir cila atma ve geç bir sonbahar temizliği yapmanın da tam zamanı.

Yeni aylar; yeni bir şeyler yapmaya başlamakla ilgili fakat Akrep’in enerjisinden ötürü bu yaklaşım daha çok gidiş yolunu temizlemeye dönüşecektir. Tıpkı bir kaldırımdan kar küremek gibi. Zirveye giden bu temizlik sırasında aradığınız meditasyonlar ise aşağıda sizi bekliyor.

Tüm süreçte, karanlıkla uğraşırken, akıllı telefonunuzun el fenerinden yardım alıp önünüzü aydınlatmalısınız. Bu yüzden, en sevdiğiniz meditasyon minderinize oturun ve aşağıdaki videoların havasında “kaybolun”. Temizlik başlasın!

Akrep Burcunda Yeni Ay

Yoğun bir yeni ayın üzerine meditasyon yapmaktan daha iyi bir yol önerisi olan?

Öfkeyi ve Kötüyü Bırakma

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Bu hissi anlamak için Akrep burcunda olmak zorunda değilsiniz. Hepimiz hissederiz. Özellikle retro sonrası ve retro tarafından şaplak atıldıktan sonra. Bu meditasyon önerisi, yeni mevsime daha iyi yaklaşabilmeniz ve günlüğünüzde yazdığınız hedeflere daha açık bir şekilde ulaşabilmeniz için önemli. Hissettiğiniz herhangi bir öfke ya da kırgınlığın giderilmesine de yardımcı olur.

Uyuşmazlığı Azaltma

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Akrep burçları çok iyi bilir ki; yükselen duyguları kontrol altına almak ya da “ocağın altının hemen ısınması” pek kolay olmamakta. Güçlü duyguların yükselişini daha iyi idare etmek için empati ve merhamet üzerine meditasyon yapmaya ne dersiniz?

Kendini Sevme

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Ay Takvimi’ne göre, “Akrep’teki Ay, duygularınızı olabildiğince derinden keşfetme ihtiyacını yaratır. Kolay olmamanız ve pek çok şeyi değiştirmek zorunda kalsanız bile, başka bir zamandan daha anlamlı duygusal değiş tokuşları arzu etmeniz olasıdır.

7 Kasım’da, kendinizle ilgili anlamlı duygusal değişimler olabilir. Gerçek benliğinizle olan pozitif ilişki üzerinee çalışmak canınızı asla acıtmaz. Olduğunuz kişiyle uyum sağlayın, kabullenmeyi umduğun yolu düşün.

Bağışlama

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Bu ayın yeni ayı, affedilmek üzerine. 7 Kasım’daki yeni ay; empati ve affetme yoluyla manevi bir dönüşümü işaret eder. Bu, geçmişteki hatalar için özür dilemek için iyi bir yeni aydır, böylece hayallerinizi, suçluluk veya utanmadan özgürce takip edebilirsiniz.

Yeni aylar yeni tohumlar ekiyor olsa da, Akrep yeni ay öncesi bir şeyi çözmemizi ister. Kendinizi veya başka birini affediyor olun, özür dilemek ve özürü kabul etmek çok önemlidir.

Pozitif Enerji

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Bu meditasyon sürecinde; üç saat 30 saniyelik bu müzikle, etrafınızdaki boğucu negatif havayı temizlemeli ve ilerlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm pozitif enerjiyi size kazandırmalı. Yatmadan önce dinlemeniz tavsiye olunur.