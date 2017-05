70. CANNES FİLM FESTİVALİ KAZANANLARI

İşte jüri başkanlığını İspanyol yönetmen Pedro Almadovar’ın yaptığı 70. Cannes Film Festivali‘nde ödül kazanan isimler:

Altın Palmiye: Ruben Östlund- “The Square”

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Diane Kruger – “In The Fade” /Gölgede

En iyi Erkek Oyuncu Ödülü: Joaquin Phoenix – “You were never really here”/Hiçbir zaman gerçekten burada değiddin

En İyi Mizansen Ödülü: Sofia Coppola – “Les Proies” /Avlar

Cannes Büyük Ödülü: Robin Campillo – “120 Battements par Minute” /Dakika’da 120 atış

En İyi Kısa Metraj Filmi: Qiu Yang – “Une Nuit Douce” /Yumuşak bir gece

Jüri Özel Ödülü: Andrey Zvyagintsev – “Faute D’Amour” /Aşksızlık

Altın Kamera Ödülü: Leonor Seraille – “Jeunne Femme” /Genç kadın

En İyi Senaryo Ödülü: “Mise a mort du cerf sacre”/ Kutsal Geyiğin Ölümü ve “You were never really here” /Hiçbir Zaman Gerçekten Burada Değildin.

Cannes 70’inci Yıl Ödülü: Nicole Kidman