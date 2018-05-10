71. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDEN KOPYA ÇEKEBİLECEĞİNİZ GÜZELLİK GÖRÜNÜMLERİ



71. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halı seremonilerindeki ilham verici güzellik görünümleri daha uzun süre gündemimizde kalmaya devam edecek gibi.

Ünlü makyaj sanatçılarının tercih ettikleri güzellik ürünlerini keşfetmek ve yıldızların şık görünmek için girdikleri o tatlı çaba tabii ki takibimizde.

İşte karşınızda ünlülerin Cannes Film Festivali’ndeki etkileyici güzellik görünümleri.

Irina Shayk

Makyaj artisti Mary Wiles’ın yıldızları bu özel güne hazırlarken dikkat ettiği noktalar ve önerileri ise şöyle;

1. Tüm gün boyunca nemi, iç ve dış mekanlarda aynı zamanda sonraki partilere kadar yerinde tutmak için iyi bir makyaj tabanı kullanın. Makyaj tabanı için önerdiği ürün: Dior Forever & Ever Wear Extreme Perfection Hold

2. Suya dayanıklı maskara bu işin anahtarıdır. Wiles favori ürünleri olarak ise; Lancome Monsieur Big Mascara ve Kevyn Aucoin The Volume Mascara’yı öneriyor.

3. Uzun süre dayanıklı ve nem açısından da zengin olan bir ruj olmazsa olmazlardan. Yüksek etkili bir parlaklık için yeni Burt’s Bees likit lipstick’leri Wiles’ın önerilerinden.

Georgia May Jagger





Irina Shayk

Cate Blanchett

Kristen Stewart

Lupita Nyong’o

Elsa Hosk

