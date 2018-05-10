71. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDEN KOPYA ÇEKEBİLECEĞİNİZ GÜZELLİK GÖRÜNÜMLERİ

Nurdan Gündoğdu - MAY 14, 2018 PAZARTESI

 

 


71. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halı seremonilerindeki ilham verici güzellik görünümleri daha uzun süre gündemimizde kalmaya devam edecek gibi.

Ünlü makyaj sanatçılarının tercih ettikleri güzellik ürünlerini keşfetmek ve yıldızların şık görünmek için girdikleri o tatlı çaba tabii ki takibimizde.

İşte karşınızda ünlülerin Cannes Film Festivali’ndeki etkileyici güzellik görünümleri.

 

 Irina Shayk

Makyaj artisti Mary Wiles’ın yıldızları bu özel güne hazırlarken dikkat ettiği noktalar ve önerileri ise şöyle;

1. Tüm gün boyunca nemi, iç ve dış mekanlarda aynı zamanda sonraki partilere kadar yerinde tutmak için iyi bir makyaj tabanı kullanın. Makyaj tabanı için önerdiği ürün: Dior Forever & Ever Wear Extreme Perfection Hold

2. Suya dayanıklı maskara bu işin anahtarıdır. Wiles favori ürünleri olarak ise; Lancome Monsieur Big Mascara ve Kevyn Aucoin The Volume Mascara’yı öneriyor.

3. Uzun süre dayanıklı ve nem açısından da zengin olan bir ruj olmazsa olmazlardan. Yüksek etkili bir parlaklık için yeni  Burt’s Bees likit lipstick’leri Wiles’ın önerilerinden.

 

Georgia May Jagger

 











		
		
			
			
		
	


 Irina Shayk


 












CANNES @chopard @maryphillips @jenatkinhair @marnixmarni


 Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ()









		
		
			
			
		
	


Cate Blanchett


 



		
		
			
			
		
	


Kristen Stewart


 



		
		
			
			
		
	


Lupita Nyong’o


 



		
		
			
			
		
	


Elsa Hosk








                
            
     
        
    

    
    
    
    
    

    

    	
    	
    	
    	
    	
    








	

		

			
		

		
		

			
Nurdan Gündoğdu

			

		

	

		

	
                              
                              
            
                               
                            

                                
                            

                                               
					
 
                          
                           

                          
   
                                        



                                                                                                                  
                           
                            




                        

                      
   
      
            
           

      
      										
 

       
                    
  



                                           

 

                                                                           
   

    
					
 