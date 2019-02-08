Sosyal Medya Hesapları
Instagram 144K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 638

73 Yaşındaki Diane Keaton Moda Bloggerlarına Taş Çıkardı

Aktris Diane Keaton Instagram hesabında günün kombinlerini paylaşmaya başladı.

Beyazperdede sayısız filme imza atmış aktris Diane Keaton özellikle 1977 yapımı Annie Hall filmiyle gönüllere taht kurdu diyebiliriz. Woody Allen ile başrolü paylaştığı filmdeki tarzını hemen herkes hatırlayacaktır. Yapımda maskülen stilin kadınlara ne kadar yakıştığına kanıt niteliğinde kombinlere imza atan Keaton son dönemde Instagram hesabında da yine aynı çizgide kombinleriyle dikkat çekiyor.

View this post on Instagram

WHAT TO WEAR?

A post shared by Diane Keaton (@diane_keaton) on

Keaton bu paylaşımlarıyla kendisine bir kez daha hayran bırakıyor.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için