73 Yaşındaki Diane Keaton Moda Bloggerlarına Taş Çıkardı

Aktris Diane Keaton Instagram hesabında günün kombinlerini paylaşmaya başladı.

Beyazperdede sayısız filme imza atmış aktris Diane Keaton özellikle 1977 yapımı Annie Hall filmiyle gönüllere taht kurdu diyebiliriz. Woody Allen ile başrolü paylaştığı filmdeki tarzını hemen herkes hatırlayacaktır. Yapımda maskülen stilin kadınlara ne kadar yakıştığına kanıt niteliğinde kombinlere imza atan Keaton son dönemde Instagram hesabında da yine aynı çizgide kombinleriyle dikkat çekiyor.

Keaton bu paylaşımlarıyla kendisine bir kez daha hayran bırakıyor.