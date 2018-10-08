8-14 Ekim Haftalık Burç Yorumunuz

Astrolog Şebnem Ekşib’den 8-14 Ekim haftalık astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji de Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay enerjisi ile haftayı açıyoruz. Pazartesi günü başlayan Yeni Ay, Salı sabah saatlerinde tamamlanıyor.

Başak burcunun Haşta takımyıldızında gerçekleşecek Yeni Ay sonuç odaklı bir bakış açısı ile yeni gelişmeler yaşayacağımıza işaret etmekte. Yeni Ay döngüleri Ay’ın ışığının azaldığı, metabolizmamızın yavaşladığı zamanlardır. Başak ve Haşta yıldızı beslenme ve gıdalarla bağlantılı etkiler verir.

Bu hafta pazartesi – perşembe arası yediğinize içtiğinize dikkat etmekte fayda var. Beslenme düzeninizde özellikle ev dışında yediklerinizin hijyenine önem verin ve bilmediğiniz veya yapılma koşullarından emin olmadığınız besinleri yemeyin. Genel olarak zehirlenmelere, özellikle bağırsaklarla ilgili dengesizliklere açık etkiler olacağı için sindirim sistemimize ve bilhassa bağırsaklarımıza dikkat etmemiz gerekmekte.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ yapmanız gereken bir anlaşma, imzalamanız gereken bir sözleşme varsa kararsızlıklarınız artabilir. İlişkiler adına en hassas gün bu hafta Çarşamba ve Perşembe günleri olarak vurgulanmakta. Merkür özellikle ilişkilerinizde iletişim problemlerine oldukça yatkın olmanıza neden olabilecek potansiyeller taşımakta. İlişkilerde huysuzluklar, eleştirel yaklaşımlar artacak.

CUMA GÜNÜ Ay Akrep burcunda artık ve Jüpiter de Akrep’e geçmiş oluyor. Ancak Jüpiter zayıf bir derecede ve Ay ile buluşmasına rağmen şansınıza çok güvenmeden, şartları zorlamadan hareket edin. Ay Akrep’ten geçerken kuşkucu, manipüle etme eğilimini arttırırken, ele aldıklarınıza şüphe ile yaklaşmanız olası. Cuma ve Cumartesi sürecek bu etki sırasında esnek olmak en büyük panzehirdir. Zihinsel olarak gergin ve koşulları büyütme potansiyelinde olacağız. Akrep burçları ve Boğa burçları kıskançlık krizlerine daha yatkın olabilirler ama sezgiler de inanılmaz artıyor. Daha önce fark etmediğiniz birçok noktayı aniden hissetme olasılığı söz konusu olacak.

Burçlara Göre Bu Hafta (8-14 Ekim 2018) Ne Diyor?

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Pazartesi Çarşamba arası günlük işleriniz ve rutin konular adına koşturmalarınız artarken, yeni gelişmelere, mesleki konularda başlangıçlara açık olacaksınız. Çarşambadan itibaren ilişkiler ve duygusal konular öne geçecek. Ortaklı işler ve proje çalışmaları adına da hafta ortası hareketli olabilirsiniz. Cumadan itibaren duygusal ve zihinsel olarak sakin olmaya önemli kararlarınızı bu hafta Cuma ve cumartesiye almamaya gayret edin.

Boğa Yükselen / Ay Burcu Boğa

İlişkiler, çocuklarla ilgili konular ve spekülatif parasal işleriniz öne geçiyor. Borsa, döviz konuları ağırlıklı gündeminizde olabilir bilhassa Çarşambaya kadar. Çarşambadan itibaren sağlık ve beden gücünüze dikkat edin. Hafta ortasından itibaren günlük rutininizde yoğunlaşırken, iş arkadaşlarınızla ilişki ve diyaloglarınıza dikkat etmekte fayda var. Cumadan itibaren karşı burcunuza geçecek olan Jüpiter ve Ay ile ilişkiler ve eşinizle ilgili konular odak noktanıza dönüşebilir. İlişkileriniz adına Cuma gününe dikkat etmekte fayda var.

İkizler Yükselen / Ay Burcu İkizler

Ev hayatınızda, aile içinde bazı konulara liderlik etmeniz söz konusu olurken, özellikle otorite sembolü kişiler ilişkilerinize diyaloglarınıza dikkat ederek ilerlemeniz gerekebilir. Aile gibi gördüğünüz alanlar için de bu etki geçerli. Ev konularında, ev alma, taşınma, kiralama vs ani kararlar almanız, harekete geçmeniz söz konusu iken Venüs gerilemesini unutmadan ve maliyetleri, giderleri iyi hesaplayarak hareket etmeniz gerekmekte. Aşk ve ilişkilerde çarşambadan itibaren hareketli bir dönem yaşarken, ilişkilerle ilgili keskin kararlar almanız olası, esnek yaklaşımlar Çarşamba gününden itibaren aşk hayatınız için önemli olabilir.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Yakın çevrenizle ilgili konulara odaklanarak geçireceğiniz haftanın ilk yarısı kardeşler, arkadaşlarla ilgili konular ve ilişkiler adına aktif olacak. Ayrıca bir girişiminiz, başlatmak istediğiniz bir konuyla ilgili net kararlar vereceğiniz bir hafta söz konusu. Çarşamba’dan itibaren aile ve ev konularına odaklanırken, anneniz, ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenme veya onlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz.

Evle ilgili atmanız gereken bir adım varsa Çarşamba ve Perşembe günleri yuvanızla alakalı işlerde kararsızlıklar öne çıkabilir, acele etmeden biraz daha dikkatli analiz ederek sonuç almaya çalışmanız yerinde olacaktır. Cuma’dan itibaren ilişkilerde huzursuz etkiler içine girebilir, bir süredir fark ettiğiniz bir duruma fazlasıyla odaklana bilirsiniz. Cuma ve cumartesi aşk ve ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda daha esnek ve sakin olmaya çalışın.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Bu hafta yakın çevreniz, aileniz, ebeveynleriniz, kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlarla bağlantılı konular odaklanacağınız alanlar olacak. Bunun yanında çarşambaya kadar girişimleriniz, cesur adımlar atma potansiyeliniz öne çıkacak. Bir konuda bir süredir beklettiğiniz bir durum veya işinizde aniden hızlanma, sonuçlandırma kararı alabilirsiniz.

Çarşamba’dan itibaren eviniz ve kendi alanlarınızda olmak size daha iyi gelebilir. Çalışıyorsanız, iş dışındaki vaktinizi evinizle ilgili konuları toparlamaya ve kendi alanınızda olmaya, çalışmıyorsanız dış işlerinize bu iki ara vererek evinizde olmaya özen gösterin. Cuma dan itibaren kişisel gelişim, bir eğitim veya seminer benzeri programa katılma, araştırma yapmak için destekli olacaksınız.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Bu hafta özellikle çalışan, iş alanlarında aktif olan Başak burçları üstlerinizle olan diyaloglarınıza çarşambaya kadar ağırlıklı olmak üzere dikkat edin. Otorite sembolü kişiler, yöneticiniz, patronunuz, evde babanız, abiniz gibi kişilerle ilişkilerinizde zorlanma potansiyeliniz artabileceği için şartları zorlamadan, konuşmalarınıza dikkat etmek yerinde olacak.

Vedik Astroloji de burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay yeni kararlar almanıza, yeni başlangıçlar için gemileri yakmanıza neden olabilir ki biraz daha sakin ve esnek olmaya gayret etmek yerinde olacaktır. Çarşambada itibaren maddi alanlar ve parasal konulara odaklanmanız, bu alanlardaki işlerinize yönelmek söz konusu. Cumadan itibaren yakın çevre ve arkadaşlarla ilişki ve diyaloglara dikkat etmek gerekebilir. Yakınınızdaki kişilerle çekişme, gerginlik yaşama eğilimleriniz artacak.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Yeni ay döngüsünün etkin olacağı hafta ortasına kadar olan dönemde duygusal ve zihinsel olarak karışık olabilirsiniz. Kendinizi ifade etme, adım atma, bir konuda ilerleme veya başlatmak istediklerinizde harekete geçmek için Çarşamba’dan ve sonrasına planlama yapın veya en erken Salı öğle saatlerinden itibaren işlerinizi hızlandırın. Çarşambadan itibaren ilişkiler ve kişisel alanlarınız öncelikleriniz olabilir. Kişisel konularda bitirmeniz, düzenlemeniz gerekenlere Çarşamba ve Perşembe eğilebilirsiniz. Cuma günü ise maddi konular ve finansal işlerinize yönelmek için daha uygun olacaksınız.

Bu hafta burcunuzdaki birçok gezegenin hareketleri, yer değiştirmeleri nedeniyle hızlı gelişmeler ve şartların sürekli değişmesiyle iç içe olabilirsiniz. Kararsızlıklar, ne yöne gideceğinizi bilememe hali yakanızı bırakmayabilir. Kilitlendiğiniz noktada daha sakin ve biraz daha geniş çerçeveden bakarak durum değerlendirmesi yapmak daha yerinde olacaktır.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Haftanın ilk yarısı hareketli bir süreç yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar, dış işleriniz, sosyal çevrenizle etkileşimleriniz, iletişimlerinizin yoğun olduğu bir hafta başı yaşayacaksınız. Çarşamba’dan itibaren içe dönme, iç dengelerinizi zorlamadan hayatı yönetme ihtiyacınız artacak. Gizli işler, arkanızdan dönen dolaplar veya daha önce fark etmediğiniz durumları görme, yüzleşme halleriniz artacak.

İçsel olarak gerginlikleriniz, gelgitleriniz artarken, duygusallıktan uzak daha çok mantıkla ve akılla yönettiğiniz bir haftaya ihtiyacınız var. Her durumda yüzleşmeler, fark etmeler açısından birçok konuda gerçekleri daha net gördüğünüz bir hafta yaşayabilirsiniz. Cuma’da itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile birlikte sezgileriniz, hisleriniz çok artacak. Cuma’dan itibaren sezgilerinize daha fazla dikkat etmeniz isabetli farkındalıklar yaşamanıza neden olabilir.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Bu hafta kariyer ve iş alanlarınızda gerçekleşecek Yeni ay döngüsü ile iş alanlarınız, kariyer hedefleriniz, işinizle ilgili koşturmalarınız açısından hayli yoğun etkileriniz söz konusu. Özellikle haftanın ilk yarısı iş odaklı olabilirsiniz. Ancak yine haftanın ilk yarısı Perşembe gününe kadar otorite sembolü kişilerle ilişkilerinize, iletişiminize, üstlerinizle diyaloglarınıza, yöneticiniz, patronunuz gibi kişilerle kontaklarınıza dikkat etmekte fayda var. Restleşmelere, inatlaşmalara açık olacaksınız.

Çalışmıyorsanız eşiniz, babanız veya hayatınızdaki önemli kişilerle irtibatlarınızda biraz daha esnek olmakta fayda var. Cumadan itibarense içe dönmeniz ve kendi alanlarınızda kendinizi daha rahat hissetmeniz olası ki hafta sonu kalabalıklarda olmak yerine daha sakin ortamları tercih edin.

Oğlak Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hayata bakışınız, hayat amacınız ve ideallerinizle ilgili alanlarda dönüşüm etkilerinin güçlü olduğu bir hafta geçireceksiniz. Kişisel alanlarınızda yeni bir iş veya duruma bir süredir geçmeyi, planlarınızı organize etmeyi düşünüyorsanız, kendinizi daha güçlü ve kararlı hissettiğiniz bir dönem geçirebilirsiniz.

Aile veya baba alanlarınızla ilgili değişimler olabilir ki bir yandan da aile fertlerinizle ilgili sert tartışmalar, bir süredir devam eden bir sorunla yüzleşme potansiyeliniz hayli yüksek. Haftanın ilk yarısı kendi iç alanlarınız, ailevi konular öne çıkarken, hafta ortasıyla Çarşamba’dan itibaren iş ve kariyer konuları sizin için öne çıkacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Yeni ay döneminde parasal konular, maddi işleriniz veya finansal alanlarınız daha aktif olurken, vergiler, vergilerle ilgili işler odak noktalarınız olabilir. Miras, prim, komisyonlu işler, aracılık yaptığınız konularda yeni gelişmeler söz konusu. Çarşamba gününden itibaren sosyal alanlarınız, arkadaşlarla ilgili konularda hareketli bir döneme geçeceksiniz.

Sosyalleşmek, çevrenizle kontakları yenilemek adına Çarşamba ve Perşembe güzel etkiler söz konusu. Diğer yandan hedefleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili gelişmelere açık olacaksınız. Çarşamba günü artan kararsızlıklar duygusal ve dünyevi alanlarda ikilemlerde kalmanıza neden olabilir. Cuma günü kariyer ve iş meseleleri, işle ilgili konularda görüşmeler, yoğun bir tempo içinde olmanız söz konusu.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

İlişkiler, eşiniz veya partnerinizle alakalı konular, ikili ilişkileriniz duygusal hayatınız hayli hareketli olacak. İkili ilişkiler ve partner alanınızda gerçekleşen Yeni ay ile eşinizden, birlikte iş yaptığınız iş ortağınıza kadar tüm ikili alanlarınızda aktif bir hafta olacak. Bu konularda radikal kararlar alma, önemli bir değişimin eşiğinde olmanız söz konusu.

Ortaklı işleriniz, iş teklifleri, anlaşmalarla ilgili yeni gelişmeler hızlı bir hafta yaşamanıza neden olabilir. Çarşamba’dan itibaren bankalar, krediler, farklı kaynaklardan gelen parasal beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yine çarşambadan itibaren kazalara aksiliklere karşı dikkatli olmakta fayda var. Cuma gününden itibaren seyahat, yolculuk potansiyelleriniz artarken bu konularda ki bir planınızı aniden revize edebilirsiniz.