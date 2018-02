8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ İÇİN 8 KADIN SPORCU KANYON GEÇİŞİ YAPACAK

Pan Derneği kadın sporcuları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 3 Mart 2018 Cumartesi günü Manisa Yarıkkaya Kanyonu’nu geçecek.

Doğa sporlarına ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Pan Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de ilk defa sadece kadın sporcularından oluşan ekibi ile Manisa Yarıkkaya Kanyon’undan geçiş yapacak. Dernek, kanyon sporunun bilinirliğini arttırmayı ve özellikle bu sporu merak eden kadınları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Pan Derneği’nin kadın sporcuları yapacakları bu geçiş ile kadınların her alanda başarılı olabileceğinin altını bir kez daha çizmeyi amaçlıyor. Derneğin kadın sporcuları; “Kanyon sporunda doğanın içindesiniz ve her şey kanyonun kurallarına göre belirleniyor. Geçişi ancak iyi bir planlama, birbirine inanan bir takım ve doğaya uymanız gerektiği bilinci ile tamamlayabilirsiniz. Doğada sınırların zorlanması çok muhtemel ancak gerçek potansiyel de sınırları aşmak ile fark edilebilir. Bizler de kanyon sporuna gönül vermiş kadınlar olarak, bu sporun tüm kadınların içindeki gerçek potansiyeli açığa çıkarmaları için bir rehber olabileceğine inanıyoruz” diye belirtiyor. Kanyon sporu alanında faaliyet gösteren dernekler arasında en fazla kadın sporcuya sahip olan Pan Derneği, bu sayının her yıl daha da artmasını istiyor.

Bu sporun hayatlarına da farklı bir bakış açısı kattığını belirten sporcular “Kanyonun doğası gereği hep ilerlemek zorundasınız. Geriye dönemezsiniz, bu nedenle tüm dikkatinizle ileriye ve adımınızı atacağınız noktaya odaklanmalısınız. İster istemez bu düşünme biçimi hayatımızın her noktasında yaptığımız her eyleme bir şekilde yansıyor” diye belirtiyor.

Geçişin planlama sürecinde derneğin erkek sporcularından da çok fazla destek gördüklerini belirten ekip “Kanyon sporunda görev dağılımı eşittir. Sorumluluğunuza göre geçişin sorunsuz tamamlanması için görevinizi yapmanız gerekir. Derneğimizin tüm sporcuları bu bilinçle birbirine destek olarak hareket eder. Doğanın güzelliklerinin bu bilinç, uyum ile ve hep birlikte eğlenerek tadını çıkarmaktan büyük keyif alıyoruz.” diye belirtiyor.

2016 yılında kurulan Pan Derneği, kanyon sporunun Türkiye’de gelişmesi için faaliyetlerine devam ediyor. Merkezi İstanbul’da bulunan dernek her yıl bu spora ilgi duyanlara yönelik çeşitli eğitimler düzenliyor.