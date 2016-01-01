80’LERİN SAÇ LASTİĞİ GERİ DÖNÜYOR



Geri gelenlerde bugün: 80’li yılların saç lastiği

80’lerde en olmazsa olan ve 90’lı yıllarda da etkisini sürdüren saç lastikleri geri döndüler!

“Biz de onları bekliyorduk” demek biraz zor olsa da, yenilenmiş ve daha şık görünüme kavuşmuş duruşlarından ötürü de karşı koymakta zorlanabiliriz.

Moda arenasına hızlı bir giriş yapan bu saç lastikleri pek çok markanın yeni sezon koleksiyonlarına eklendiler bile.

Bakalım, 80’lerin vazgeçilmez aksesuarı olan bu saç lastikleri dünyadaki yerini ne kadar sağlam tutacak.

freepeople.com

