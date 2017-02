89. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ’NİN KAZANANLARI

Aylardır merakla beklenen Oscar’lar sahiplerini buldu. İşte gecenin sevinenleri…

En İyi Film: Moonlight

En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck – Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone / La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Yabancı Film: The Salesman

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Suicide Squad

En İyi Kısa Animasyon Film: Piper

En İyi Kostüm Tasarımı: Fantastic Beasts and Where to Find Them

En İyi Animasyon Film: Zootopia

En İyi Orijinal Senaryo: Manchester by the Sea

En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight

En İyi Orijinal Şarkı: La La Land