9-15 OCAK HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



9-15 Ocak haftalık burç yorumlarınız…

KOÇ

Haftanın ilk günlerinde bir tükenmişlik içinde olabilirsiniz sevgili Koç. Sağlığınız ise bu hafta sinyaller verebilir. Mide yanması, yutkunma zorluğu, baş ağrısı gibi aslında nedeni stres olan sorunlar çıkarsa, bu belirtileri de dikkate alın ve kendinize iyi bakın. Bu hafta sert bir rüzgar ev ve aile hanenizde esiyor. Sizin için başka bir eve taşınma veya satın alma-kiralama gözüküyor sevgili Koç. 12 Ocak tarihinde gerçekleşen Dolunay, size evle veya aileyle ilgili bir konuda bir final getiriyor.