90Fit Mutfağından Kişiye Özel Sağlıklı Mönüler

Yaza hazırlanırken…

Yoğun şehir hayatında yemek yapmaya vakit bulamıyor, yemek yapmaktan hoşlanmıyor kısaca ‘Pişsin, kapıma gelsin’ diyorsanız, herbiri alanında yılların tecrübesine sahip farklı mutfaklardan oluşan 90Fit Platformu, yaza girerken sağlıklı mönü içerikleriyle kişiye özel çözümler sunuyor.

Adrese teslim yemek hizmetinin artık yepyeni platformu var! 90Fit, bünyesinden bulundurduğu birden fazla mutfakla damak tadınıza en uygun lezzeti seçmeniz konusunda geniş bir alternatife sahip. Geleneksel lezzetlerden modern tatlara kadar pek çok mönü seçeneği sunan 90Fit’te size uygun mönüler alanlarında uzman diyetisyenler tarafından belirleniyor ve tecrübeli şefler tarafından özenle hazırlanıyor.

Hedefiniz ister zayıflamak ister kas kütlenizi artırmak ya da sağlıklı beslenmek olsun, şimdi 90Fit’in özel paketleri ile tanışmanın tam zamanı…

Adrese Teslim Sağlıklı Beslenme Programı

90Fit, zinde bir yaşam ve çağımızın en önemli sağlık sorunları olarak ilan edilen hastalıkların çözümü için zihin ve bedenin bütünselliğine inanıyor. Bunun için de farklı beklentilere uygun alternatif çözümler sunuyor. Bünyesinde yer alan pek çok mutfak ve uzman programı farklı damak tatlarına ya da ihtiyaçlara uygun keyifli alternatifler sunuyor. Üstelik adrese teslim diyet paketleri ya da online programlarda verilen mönülerin hiçbiri rafine şeker, trans yağ ve basit karbonhidrat içermiyor. Ayrıca tüm abonelik kullanımları boyunca, 90Fit diyetisyenleri ücretsiz beslenme danışmanlığı veriyor.

Yaza Hazırlanırken Kendine İyi Bak!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite ve zihin sağlığının bozulması dünyanın en büyük sağlık sorunu ilan edilmiş durumda. Üstelik ne yazık ki, günümüz dünyası modern yaşam koşuşturması içinde sağlıklı besinlere ulaşmamız giderek daha da zorlaşıyor. İşte, 90Fit tam da bu ihtiyaçları gözeten yepyeni bir platform olarak hizmet veriyor. ‘Mutfağımın şefi benim, kendim pişireyim’ diyenler için de 90Fit’de online detoks ve diyet grupları bulunuyor. Kişiler bu özel program boyunca, diyetisyen ve şeflerin yönlendirmeleriyle besin değerleri hesaplanarak hazırlanmış kendi mönülerini oluşturabiliyor. Programlarda ayrıca tam ölçekli alışveriş listeleri sayesinde gıdaları ziyan etmeden taze taze tüketmenin tüyoları da veriliyor.

90 Fit mönüleri 3 ana 2 ara öğünden oluşuyor. Size düşen sadece www.90fit.com.tr üzerinden kalori ihtiyacınızı hesaplayarak kendinize en uygun aboneliği seçmek…