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90’ların Favori Saç Trendi Instagram’ı Ele Geçirdi!

90’larda özelliklede sıkça Friends’in Rachel Green’inde gördüğümüz saç trendi geri geldi! Saçın ön kısmından ince tutamları bırakmaktan bahsediyoruz!

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every time I try to cook.

A post shared by H Ē I R (@patriciamanfield) on

Dönemin bir diğer trendi olan lastik tokalarla da birleştirebileceğiniz bu trend; elmacık kemiklerinizi de vurguluyor.

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“Shrimped” 🦐

A post shared by Blanca Miró Scrimieri (@blancamiro) on

Eğer bu trendi direkt uygulamak istemiyorsanız; Blanca Miro gibi toka ile üstten tutturduğunuz saçınızın altından da tutam çıkarabilirsiniz.

Shrimps Antonia Bead-Embellished Hair Clip
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😽

A post shared by lauren leekley (@laleekley) on

Daha genç bir görünüm için gelişigüzel toplanmış topuzunuzla; sert tutamlar halinde bırakın.

Ouai Medium Hair Spray

Mutlaka bir saç spreyi edinmeyi unutmayın!

Eğer bu çabasız görünümü geceye uyarlamak istiyorsanız, Laura Harrier gibi önde bıraktığınız eşit tutamlara maşa ile hafif bir dalga verin.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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