90’ların Favori Saç Trendi Instagram’ı Ele Geçirdi!

90’larda özelliklede sıkça Friends’in Rachel Green’inde gördüğümüz saç trendi geri geldi! Saçın ön kısmından ince tutamları bırakmaktan bahsediyoruz!

Dönemin bir diğer trendi olan lastik tokalarla da birleştirebileceğiniz bu trend; elmacık kemiklerinizi de vurguluyor.

Eğer bu trendi direkt uygulamak istemiyorsanız; Blanca Miro gibi toka ile üstten tutturduğunuz saçınızın altından da tutam çıkarabilirsiniz.

Shrimps Antonia Bead-Embellished Hair Clip

Daha genç bir görünüm için gelişigüzel toplanmış topuzunuzla; sert tutamlar halinde bırakın.

Ouai Medium Hair Spray

Mutlaka bir saç spreyi edinmeyi unutmayın!

Eğer bu çabasız görünümü geceye uyarlamak istiyorsanız, Laura Harrier gibi önde bıraktığınız eşit tutamlara maşa ile hafif bir dalga verin.