90’LI YILLARIN SAÇ AKSESUARLARININ GERİ DÖNÜŞÜ



İşte aile büyüklerinizi aramanın tam vakti!

90’lı yıllardan gelen saç aksesuarları için bu iletişime ihtiyacınız olabilir.

New York Moda Haftası’nın parlayan yıldızlarından biri de saç aksesuarlarıydı. 90’lı yılların geri dönen saç aksesuarları için ilk sıradaki yerimizi aldık.

Tom Ford ve Alexander Wang’in içimizde arzu nesnesi oluşturan aksesuarlarına yakından göz atmaya ne dersiniz?

Bu trendin düşünüldüğü gibi hızlı bir şekilde yayılıp yayılmayacağını kestirmek zor ama yine de eğilimlere karşı kayıtsız kalmamak için göz önünde bulundurmakta fayda var.

1. Alexander Wang

2.Alexander Wang

3. Tom Ford

4. Tom Ford

5. Prabal Gurung

6. Prabal Gurung

