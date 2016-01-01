ADELE’İN ASİMETRİK YENİ SAÇ MODELİ



Adele, yıl bitmeden 2017’nin ikonik saç modelleri arasına adını yazdırmayı başardı.

A kesim bob saç modeliyle yılın ilham verici görünümlerinden birine imza atan müzisyen Adele, takipçilerinden de büyük beğeni topladı.

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Yeni saç modeli iltifat aldığı kadar, Victoria Beckham benzetmelerinin yapılmasına da neden oldu!

Adele’in daha sıcak tonlarda bir saç rengine de gittiği görünmekte. Bu hafif altın sarısı tonları onun göz alıcı değişimini başlatan noktalardan oldu. Ünlü şarkıcının bu görünümü ufak adımlarla yenilenmek isteyenlere göre ideal olacaktır.

İşte yeni sezon ve yeni yıl için aradığınız değişim ilhamı tam olarak burada.



