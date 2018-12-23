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Adım Adım Cildiniz İçin En Uygun Maskeyi Bulun

Bir maskenin cildinize kazandırdığı canlılığı hiçbir ürün size veremez. Hazırladığımız ‘MASKE BULUCU’yu takip edin ve hangisinin size uygun olduğunu keşfedin.

Hangi Cilt Tipine Sahipsiniz?

Yağlı mı, kuru mu, karma mı? İşte başlıyoruz;

Yağlı Cilde Sahip Olanlar

Arındırıcı tercih ediyorsanız;

ORIFLAME, Swedish SPA Arındırıcı Yüz Maskesi

 

Su ile kullanılan;

Uyguladığınızda kendinizi en iyi hissettiren maske hangisi?

Kil Maskesi

LIGNE ST BARTH, Yağlı, Karma ve Problemli Ciltler İçin Arındırıcı Sebum Dengeleyici Maske

 

Temizleyici Maske

MURAD, Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske

Kuru Cilde Sahip Olanlar

Bir çöl kadar kuru ise;

NUXE, Crème Fraîche de Beauté Masque SOS Hydratant 48H Maske

 

“Çok kuru değil” diyenleri aşağıdaki cilt tipine davet edelim.

Karma Cilde Sahip Olanlar

Bir maske için ne kadar zaman harcıyorsunuz?

Öncelik “Seve seve vakit ayırırım” diyenler için…

 

En büyük sorununuz nedir?

“Kırışıklıklarım ve çizgilerim ortaya çıkıyor.” ise; kağıt maskelere ne dersiniz?

“Evet, lütfen”

SHISEIDO, Saf Retinollü Yüz Maskesi,

 

“Kağıt maske bana göre değil”

CLARINS, Extra Firming Maske

 

Karma ciltler için “en büyük sorununuz nedir?” sorusuna geri dönüyoruz.

“Cildimin bir kısmı çok kuru” diyenler için;

En müsaitiniz ne zaman? Sabah mı, akşam mı?

Sabah ise;

OROGOLD, 24K Bio Pigment Dengeleyici Maske

 

Akşam ise;

INSTITUT ESTHEDERM, Nutri System Yoğun Besleyici ve Canlandırıcı Maske,

 

“Onun yerine yatıp uyumayı tercih ederim” diyenler için;

Kağıt maskelere ne dersiniz?

“Evet lütfen”

DR.JART+, Firming Lover Rubber Maske,

 

“Kağıt maske bana göre değil”

DIOR, Hydra Life Glow
Better Fresh Jelly Mask,

 

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