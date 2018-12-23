Adım Adım Cildiniz İçin En Uygun Maskeyi Bulun

Bir maskenin cildinize kazandırdığı canlılığı hiçbir ürün size veremez. Hazırladığımız ‘MASKE BULUCU’yu takip edin ve hangisinin size uygun olduğunu keşfedin.

Hangi Cilt Tipine Sahipsiniz?

Yağlı mı, kuru mu, karma mı? İşte başlıyoruz;

Yağlı Cilde Sahip Olanlar

Arındırıcı tercih ediyorsanız;

Su ile kullanılan;

Uyguladığınızda kendinizi en iyi hissettiren maske hangisi?

Kil Maskesi

Temizleyici Maske

Kuru Cilde Sahip Olanlar

Bir çöl kadar kuru ise;

“Çok kuru değil” diyenleri aşağıdaki cilt tipine davet edelim.

Karma Cilde Sahip Olanlar

Bir maske için ne kadar zaman harcıyorsunuz?

Öncelik “Seve seve vakit ayırırım” diyenler için…

En büyük sorununuz nedir?

“Kırışıklıklarım ve çizgilerim ortaya çıkıyor.” ise; kağıt maskelere ne dersiniz?

“Evet, lütfen”

“Kağıt maske bana göre değil”

Karma ciltler için “en büyük sorununuz nedir?” sorusuna geri dönüyoruz.

“Cildimin bir kısmı çok kuru” diyenler için;

En müsaitiniz ne zaman? Sabah mı, akşam mı?

Sabah ise;

Akşam ise;

“Onun yerine yatıp uyumayı tercih ederim” diyenler için;

Kağıt maskelere ne dersiniz?

“Evet lütfen”

“Kağıt maske bana göre değil”