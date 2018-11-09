Adriana Lima Gözyaşları İçinde Veda Etti

Adriana Lima, ilk kez 18 yaşında çıktığı Victoria’s Secret podyumuna veda etti.

Dün gerçekleşen Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de son yürüyüşünü gerçekleştiren Lima, 1999 yılından beri devam eden Victoria’s Secret kariyerini gözyaşları içinde sonlandırdı.

19 yıldır Victoria’s Secret podyumunda yer alan Adriana Lima, tarihin en uzun soluklu meleği olarak, toplam 18 tane şovda yer aldı. Sadece bir kez, o da kızını dünyaya getirmek için yürüyüşünü gerçekleştirememişti.

37 yaşındaki model, Victoria’s Secret Fashion Show’dan “emekliye” ayrıldığını doğruladı ve bunu da marka için en iyi podyum anlarının yer aldığı bir video ile duyurdu.