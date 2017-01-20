AĞUSTOS KAPAĞI YILDIZIMIZ BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle, son günlerde bize gelecekteki oyunculuk adına fazlasıyla umut veren Büşra Develi’yi yakından tanımaya hazır mısınız?
Ağustos sayımızın kapak yıldızı olan Büşra Develi’nin bu keyifli röportajını ve özel karelerini kaçırmayın!
Yeni sayımızı tüm bayilerde bulabilirsiniz.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Cihan Alpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol, Zeki Akıllı
Saç: İbrahim Zengin
Saç Asistanı: Remzi Ateş
Makyaj: Hakan Kültür
Makyaj Asistanı: Ceren Eröz
Backstage Video: Ilgar Öztürk
Styling Asistanları: Atahan Küçükatalay, Melisa Cömert