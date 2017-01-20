AĞUSTOS KAPAĞI YILDIZIMIZ BÜŞRA DEVELİ



Fi dizisindeki rolüyle, son günlerde bize gelecekteki oyunculuk adına fazlasıyla umut veren Büşra Develi’yi yakından tanımaya hazır mısınız?

Ağustos sayımızın kapak yıldızı olan Büşra Develi’nin bu keyifli röportajını ve özel karelerini kaçırmayın!

Yeni sayımızı tüm bayilerde bulabilirsiniz.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Cihan Alpgiray

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol, Zeki Akıllı

Saç: İbrahim Zengin

Saç Asistanı: Remzi Ateş

Makyaj: Hakan Kültür

Makyaj Asistanı: Ceren Eröz

Backstage Video: Ilgar Öztürk

Styling Asistanları: Atahan Küçükatalay, Melisa Cömert

