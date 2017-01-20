AĞUSTOS KAPAĞI YILDIZIMIZ BÜŞRA DEVELİ

Nurdan Gündoğdu - TEM 28, 2017 CUMA


Fi dizisindeki rolüyle, son günlerde bize gelecekteki oyunculuk adına fazlasıyla umut veren Büşra Develi’yi yakından tanımaya hazır mısınız?

Elbise: WHIT/ BEYMEN / Kemer: CHRISTIAN LOUBOUTIN / Küpe ve Yüzükler: POMELLATO

 

Ağustos sayımızın kapak yıldızı olan Büşra Develi’nin bu keyifli röportajını ve özel karelerini kaçırmayın!
Yeni sayımızı tüm bayilerde bulabilirsiniz.

 

Kimono takım: TINY / Şapka: H&M / Kolye: MAX MARA / Sandalet CHRISTIAN LOUBOUTIN / Sepet: MUDO CONCEPT

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Cihan Alpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol, Zeki Akıllı
Saç: İbrahim Zengin
Saç Asistanı: Remzi Ateş
Makyaj: Hakan Kültür
Makyaj Asistanı: Ceren Eröz
Backstage Video: Ilgar Öztürk
Styling Asistanları: Atahan Küçükatalay, Melisa Cömert

Nurdan Gündoğdu