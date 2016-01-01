AKDENİZ ESİNTİSİNİ İÇİNİZDE HİSSEDEBİLECEĞİNİZ EN İYİ 9 KOKU





Turunçgiller, tuzlu su, parlak güneş… Akdeniz ruhunu parfümünüzde de hissetmeye ihtiyacınız varsa; işte şans tanımanız gereken kokular!

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Tocca Tuscany Diffuser

Berrak domates ve yaban çuha çiçeği gibi kokular işe tazeleyici bir etkiye sahip.

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Carthusia Fiori di Capri Parfum

Keşişlerin 1380 beri şişeledikleri bu koku listenin en özellerinden. Hayranları arasında Jacqueline Kennedy Onassis (bunu JFK ile evlendiği gün sıkmıştı) ve Michael Kors’un da bulunduğu koku; tüberoz, gardenua, portakal çiçeği ve Türk gülü notalarına sahip.

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Dipytque Vetyverio/Vetiver Eau de Toilette

Floral ve miskin harmanı olan koku; maceraperestler için ideal.

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Aerin Beauty Mediterranean Honeysuckle Body Cream

Mavi okyanus kokusu seviyorsanız tam size göre!

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Acqua di Parma Colonia Essenza Cologne

Şişesinin çok siyah olmasına aldanmayın! Listenin en taze ve meyveli kokusu olan bu parfüm; üzüm, mandalina, portakal, paçuli ve amber bulunduruyor.

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Dolce & Gabbana Light Blue Italian Zest Eau de Toilette

Bu parfümle içinizi ısıtabilirsiniz. Narenciye, Sicilya sediri, elma, beyaz gül, yasemin ve baharat içeren bu parfümle feminen yönünüzü ortaya çıkarın.

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Tom Ford Neroli Portofino Acqua

Amber ve miskin öncülük ettiği bu kült parfüm ile çok seksi kokacağınıza şüphemiz yok!

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Atelier Cologne Orange Positano Candle

Bu tütsü ile Akdeniz kokusunu her yerde hissetmeniz mümkün.

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Perlier White Almond Hand Cream

Sadece el kremi deyip geçmeyin. Bu zengin kremsi formüş; İtalyan botanik bahçeleri kokuyor!

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