AKLINIZDAN GEÇENLERİ GİYDİKLERİNİZLE YANSITIN

Bazen kıyafetler, kendimizi ifade etmemiz için gerekeni yapar. Bu yıl modadaki aktivizm akımı da bunun en büyük göstergesi. Kıyafetler, birçok şekle giriyor ve üzerindeki mesajlarla güncel ya da etkili konulara değiniyor. Siz de giydiklerinizle mesaj vermek istiyorsanız bu akımı takip edin.



Geçtiğimiz yıl birçok konuda çalkantılı günler geçirdik. Özellikle Amerika’daki başkanlık yarışı esnasında, Donald Trump’ın kadınlar hakkındaki olumsuz söylemleri büyük tepki çekti. Siyahilerin polisler tarafından öldürüldüğü olaylar da gündeme damgasını vurdu. Tasarımcılar, modaseverlerin kendilerini giydikleriyle daha iyi ifade etmeleri için farklı tasarımlara yöneldi. Dior’un ilk kadın kreatif direktörü olan Maria Grazia Chiuri, Eylül ayında ilk defilesini sergiledi.

2017 İlkbahar koleksiyonuyla kadının gücünü vurguladı. Defiledeki diğer parçalar ise güçlü silüetler sergilerken, feminen sneaker’larla bir denge yaratıyordu. Koleksiyonda herkesin en çok dikkatini çeken nokta ise “We Should All Be Feminists” (Hepimiz feminist olmalıyız) yazan tişörttü.

Konu, moda dünyasında aktivizm olunca bir tişörtü pankart olarak kullanmak da akıllıca oluyor. Hatılarsanız temmuz ayında Amerika’da, siyahi iki kişi polisler tarafından vurulmuştu. Bu yankı uyandıran olayın ardından birkaç modaevi, Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) adındaki Sivil Toplum Örgütü’ne defileleri aracılığıyla destek vermişti. Hatta DKNY’ın eski kreatif direktörlerinden Maxwell, Osborne açık bir mektup yayınlayarak; “Moda sektörünü bu konuda bir şeyler yapmaya çağırıyorum” demişti.

Ardından, “Dışarı çıkın ve kendinizi cesaretlendirin. Podyumlarınızda ve kampanyalarınızda çeşitliliği artırın. Sosyal medyadaki takipçilerinizin seslerini çıkarmalarına ön ayak olun. Tasarımlarınızı halkın iyiliği için kullanın. Protestolara katılın ve değişimi hissedin. Farkındalık yaratın!” diye eklemişti.

Supreme’in yeni koleksiyonunda yer alan tişört, tam da bu konuya parmak basıyor. Tişörtün üzerindeki mesajda ise; “Neden arkadaşlarımızla hemen bir araya gelip buna bir dur demiyoruz? Cinsiyetçilere, ırkçılara, otorite figürlerine hayır deyin! Televizyonda gördüğünüz aşırı milliyetçilere, politik ideolojilere sahip olanlara, ihtiyaçlarınız ve tutkularınıza karşı çıkanlara hayır deyin! Bunu yaptığınız zaman, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Onlara ‘Defol git!’ dediğinizde, ne kadar tatmin olacağınızı göreceksiniz” yazıyor. Bu mesaj, her ne kadar sert, kızgın ve dobra olsa da beklenilen bir tepkiyi yansıtıyor.

Sokak giyiminin bu kadar popüler olmadığı dönemlerde, modada toplumsal olayların etkisi çok fazla görülmüyordu. Vetements, Sonbahar koleksiyonunda tasarlanan sweatshirt’lerden birine, ‘May the bridges we burn light the way’ yazarak asi bir tavır sergilemişti. “Giysiler, eylemleri hatırlanabilir kılan araçlardır” desek, yanılmış olmayız sanırım.

Gelecekte markaların, müşterileriyle sağlam iletişim kurabilmeleri amacıyla daha şeffaf olabilmeleri için üzerlerinde baskı hissedecekleri bir gerçek. Bu nedenle sloganlar içeren tasarımları önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz. Siz de kendinizi bu akıma ayak uydurmaya hazır hissediyor musunuz?

DAMLA SUAY