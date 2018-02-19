AKNEYLE SAVAŞMAK İÇİN EN İYİ DRUGSTORE ÜRÜNLERİ

Akneli cildiniz için özel bir rutin oluştururken servet harcamanıza gerek yok.

İşte akneye yatkın ciltler için en başarılı drugstore ürünleri:

Neutrogena Oil-Free Acne Stress Control Power-Clear Scrub Read

Kremsi yapısı ve akneli ciltlerde işe yaramasının dışında; makyajınızı temizledikten sonra günün kir ve stresini atmak için de kullanılabilmesiyle favorilerimizden.

Differin Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment

Sivilcelerinizin üzerine minik bir miktarda uyguladığınızda bile kurutmasının ve lekeleri geçirmesinin etkisini göreceksiniz.

Yes To Tomatoes Acne Daily Pore Scrub

Bu yumuşak etkili temizleyici; bahçeleri andıran kokusuyla da gündelik kullanıma uygun. Hassas ciltlere tazelik ve ışıltı katıyor.

E.L.F. Acne Fighting Spot Gel with Aloe

Uygun fiyatı ve makyaj altına da uygulayabilme özgürlüğüyle; bir gecede etkin sonuç alabilirsiniz.

Garnier Fructis SkinActive Moisture Bomb The Super Hydrating Sheet Mask — Mattifying

Akneli ciltler de nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Garnier’in bu nemlendirici ve matlaştırıcı maskesi ise tam aradığınız şey olabilir!

L’Oreal Pure Clay Detox & Brighten Cleanser

Makyaj da dahil olmak üzere tüm cildinizi etkili bir şekilde temizleyen ve sonrasında yumuşak bir etki bırakan bu ürün; günlük kullanım için uygun.



