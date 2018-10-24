Akrep Burcu Erkeğini Baştan Çıkarmanın 10 Yolu

 

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İçerisinde bulunduğumuz günlerle birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Akrep burçları, her zaman gizemli, sakin ve hislerini dinleyen erkekleriyle dikkat çekmiştir. Akrep burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. İşte Akrep burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

Akrep burcu erkekleri denildiğinde aklınıza ilk önce “seks” kelimesinin gelmesi çok normal. Yatak odasında sınırları  olmayan ve yeni keşiflere oldukça açık olan bu erkeği etkilemek için; aynı derecede meraklı olmanız gerekiyor. Ancak bunu gerçekten istediğiniz için yapmalısınız.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (1)

Akrep burcu erkeğinin mahremiyetine önem vermelisiniz. Her şeylerini sizinle paylaşmak istemeyeceklerdir. Akrep burcu erkeği eğer sizinle 1 paylaşıyorsa, 100’ünü kendisine saklamayı tercih eder.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (10)

Bu burcun erkeği damak tadına oldukça düşkündür. Ancak onu fast food yiyeceklerle değil, özenilmiş ilginç tariflerle tavlayabilirsiniz.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (2)

Her ne kadar sosyalmiş gibi davranmaya çalışsalar da, zodyağın içine en kapanık burcu olan Akrep burcu erkeğini bu özelliği nedeniyle yargılamamalısınız.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (11)

Akrep burcu erkeğini pişmanlık duygusu yiyip bitirebilir. Ona kızdığınız şeyler için çok üstüne gitmemelisiniz çünkü inanın ki pişmanlık en çok acı çektikleri duygu.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (5)

Ona sevginizi kelimelerle değil, dokunarak ifade etmelisiniz. Sıcak bir sarılma; sıcak cümlelerden daha çok etki edecektir.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (12)

Akrep burcu yoğun kıskançlık özelliğiyle bilinir. Bu özelliğine alışmayı başarabilirseniz dünyanın en tatlı insanı olabilir!

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (6)

Romantik olmamaları sizi sevmedikleri anlamına gelmez. Sadece hayatın bu yönü onlar için oldukça anlamsızdır.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (3)

Akrep burcu erkeği lükse önem verir. Kaliteli bir hayat ve değerli hediyeler onlara kendilerini iyi hissettirir.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (4)

Evcimen olan Akrep burcu erkeğini eğer modlarında değillerse dışarıya sürüklememelisiniz. İlk buluşmalarınızı evde gerçekleşecek huzurlu ve romantik bir akşam yemeğinde yaşamak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ BAŞTAN ÇIKARMANIN 10 YOLU (8)

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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