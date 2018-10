Pin it

Biliyorsunuz ki 22 Ekim itibariyle Güneş Akrep burcunda! Hazır Güneş, Su grubunun sabit burcu Akrep burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Akrep burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri: Büyük aksesuarlar yerine kumaşıyla kendisini konuşturan sade tasarımları tercih eden Akrep burçları; tam bir “klasikten şaşmayan”lar kategorisi insanı. Kendall Jenner, Anne Hathaway, Katy Perry, Lorde ve Emma Stone gibi ünlü akrep burcu kadınları da; eski Hollywood ışıltısını sık sık kırmızı halıya taşıyan isimler arasında.

Stil ikonu: Kendall Jenner

Fotoğraf: Pinterest

İmza kokunuz: Chloé Love

Sadeliğin gösterişinden yararlanan Akrep burcu kadınları, bu çizgilerini parfüm konusunda da devam ettiriyor. Zaten tam bir “Chloé kızı” olmaya yatkın stilinizle; bu parfümün size göre olduğunu anlamak zor değil.

Spor: Sadece spora değil kendinize de odaklanmak istiyorsunuz. Kendiniz ve doğayla başbaşa kalacağınız uzun yürüyüş ve koşular tam size göre.

Dekorasyon: Minimalist tavrınız dekorasyonda da devam ediyor. Minimal şekilde dizayn edilmiş evinizde renk konusunda ise cesursunuz. Canlı ve zıt renkleri bir arada kullanarak denge yakalamaktan hoşlanıyorsunuz.

Fotoğraf: Pinterest

Seyahat: Egzotik ülkeler ve yeni keşifler size göre. Özellikle bir Singapur gezisi, hayalinizdeki tatil olabilir.

Fotoğraf: Pinterest

Makyaj: Makyajda fazla ayrıntıya kaçmayan Akrep burcu kadınları için gözler önemlidir. Belirginleştirilmiş bakışlar kendilerini daha seksi hissetmelerini sağlar. Aynı şekilde bronz ten makyajları da onlara göredir. Tıpkı bir Akrep burcu kadını olan Lily Aldridge’ınki gibi.

Fotoğraf: Pinterest

Renkler: Lacivert onların rengi! Bunun dışında koyu ve derin maviler ile yeşiller kendilerini huzurlu hissermelerine neden olacaktır. Aynı şekilde kullanması zor olan beyaz renk, onların favorileri arasında.

Aşk: Akrep burcu kadını hayatta her alanda olduğu gibi, aşkı da sınırsızca yaşamayı sever. Onlar için sınırları olmayan bir partner gereklidir. Ancak şaşırtmayı seven Akrep burcu kadını tüm çılgınlıklarına rağmen sevdiği kişiyle mutlu bir aile kurmayı planlayacaktır. Aile onlar için çok önemlidir, arkadaşlarından bile. Aşkını içinde yaşamayı seven Akrep burcu kadını duygularını ifade edemese de onu anlayacak olan partneriyle mutlu bir beraberlik yakalayabilir.

Fotoğraf: Pinterest

Yeme-İçme:Zodyağın damak tadına en düşkün burçlarından biri olan Akrep burcu; yemek yemek kadar yedirmeyi de sever. Fast Food yiyeceklerden hoşlanmayan Akrep burcu; kendi yemeğini kendisi hazırlamaya; hatta kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmeye oldukça meraklıdır. Mutfak onların alanı!

Fotoğraf: Tumblr