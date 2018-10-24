Akrep Burcunun Ünlü İsimleri

Güneş Akrep burcuna giriş yaptı. Önümüzdeki bir aylık süreçte hangi ünlü isimlerin doğum gününü kutlayacağımız ise içeriğimizde saklı!

Ünlü şarkıcı Katy Perry 25 Ekim doğumlu.

Kanadalı yakışıklı oyuncu Ryan Reynolds 23 Ekim 1976’da doğdu.

16 Kasım doğumlu Maggie Gyllenhaal Akrep burcu oyuncular arasında.

Hollywood’un Akrep burcu isimlerinden biri de 15 Kasım’da doğumlu Shailene Woodley.

Joaquin Phoenix 28 Ekim doğumlu.

Oyuncu Chloë Sevigny 18 Kasım 1974 tarihinde doğdu.

Oscar ödüllü başarılı aktör Leonardo DiCaprio 11 Kasım’da doğan Akrep burcu ünlülerinden.

19 Kasım doğumlu Jodie Foster, bu sene 56. yaşını kutlayacak.

19 Kasım’da doğan Adam Driver yükselişte olan yeteneklerden.

Güzel aktris Julia Roberts 28 Ekim’de doğdu.

4 Kasım’da doğan Matthew McConaughey Akrep burcu ünlülerinden.

Westworld dizisi yıldızı Thandie Newton 6 Kasım’da doğdu.

11 Kasım’da doğan Demi Moore güzelliğiyle büyüleyen Akrep burcu kadınlarından.

Gerard Butler 13 Kasım doğumlu.

Rachel McAdams 17 Kasım doğumlu Akrep burçlulardan.

Yakışıklı oyuncu Ryan Gosling 12 Kasım’da doğdu.

31 Ekim doğumlu Willow Smith bu sene 18 yaşını kutlayacak.