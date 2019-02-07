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Alessandra Ambrosio’nun Etkileyici Bronz Makyajının Tüm Adımları

Alessandra Ambrosio, geçtiğimiz gece New York’ta düzenlenen amfAR Gala 2019′da her zamanki gibi güzelliği ile herkesi büyüledi.

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💎ALÉ💎 @alessandraambrosio #tonight @amfar 📸 by @timur #Hair @hairbypucciarello #makeupCarolinaGonzalez #AlessandraAmbrosio #Amfar #shadowliner #brows #lips ***************BREAKDOWN*************************** FACE PREP- @costabrazil #OleoParaAFace @111skin #CelestialBlackDiamondEyeCream #CelestialBlackDiamondCream @cocokindskincare #MyMatcha BASE- @clarinsusa #SkinIllusion in #112 CONCEALOR- @clarinsusa #InstantConcealor 03 CONTOUR- @kkwbeauty #Contour7 BLUSH- @kkwbeauty in #destiny BROW- @maccosmetics #ShapeAndShadeBrowTint in #spiked EYESHADOW- @milanicosmetics #PurePassion #Eyeshadow #palette MASCARA- @narsissist #Climax #Mascara. LASHES- @ishimmer_lashes #individuallashes LIPS- @milkmakeup #LipVinyl LIP PENCIL- @maccosmetics #Spice POWDER- @clarinsusa #EverMatte 03 SETTING SPRAY- @clarinsusa #FixMakeup

A post shared by Carolina Gonzalez (@cgonzalezbeauty) on

Bunda güzelliğini vurgulayan bronz tonlardaki makyajı da oldukça etkiliydi.

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💎ALÉ💎 @alessandraambrosio #tonight @amfar 📸 by @timur #Hair @hairbypucciarello #makeupCarolinaGonzalez #AlessandraAmbrosio #Amfar #shadowliner #brows #lips ***************BREAKDOWN*************************** FACE PREP- @costabrazil #OleoParaAFace @111skin #CelestialBlackDiamondEyeCream #CelestialBlackDiamondCream @cocokindskincare #MyMatcha BASE- @clarinsusa #SkinIllusion in #112 CONCEALOR- @clarinsusa #InstantConcealor 03 CONTOUR- @kkwbeauty #Contour7 BLUSH- @kkwbeauty in #destiny BROW- @maccosmetics #ShapeAndShadeBrowTint in #spiked EYESHADOW- @milanicosmetics #PurePassion #Eyeshadow #palette MASCARA- @narsissist #Climax #Mascara. LASHES- @ishimmer_lashes #individuallashes LIPS- @milkmakeup #LipVinyl LIP PENCIL- @maccosmetics #Spice POWDER- @clarinsusa #EverMatte 03 SETTING SPRAY- @clarinsusa #FixMakeup

A post shared by Carolina Gonzalez (@cgonzalezbeauty) on

İşte Ambrosio’nun makyaj artisti Carolina Gonzalez’den bu etkileyici makyajın tüm adımları…

Ten Makyajı

Baz: Clarins Skin Illusion, #112 tonu

Concealer: Clarins Instant Concealer, 03 tonu

Kontür: KKW Beauty Contour 7

Allık: KKW Beauty Destiny

Kaşlar

MAC Shape and Shade Brow Tint / Spiked

Göz Makyajı

Far: Milani Cosmetics Pure Passion paleti

Maskara: Nars Climax

Kirpikler: Ishimmer

Dudak Makyajı

Gloss: Milk Makeup LipVinyl

Dudak Kalemi: Mac Spice

Ve final…

Pudra: Clarins Ever Matte 03

Sabitleme Spreyi: Clarins Fix Makeup

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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