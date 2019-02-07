Alessandra Ambrosio’nun Etkileyici Bronz Makyajının Tüm Adımları

Alessandra Ambrosio, geçtiğimiz gece New York’ta düzenlenen amfAR Gala 2019′da her zamanki gibi güzelliği ile herkesi büyüledi.
Bunda güzelliğini vurgulayan bronz tonlardaki makyajı da oldukça etkiliydi.
İşte Ambrosio’nun makyaj artisti Carolina Gonzalez’den bu etkileyici makyajın tüm adımları…
Ten Makyajı
Baz: Clarins Skin Illusion, #112 tonu
Concealer: Clarins Instant Concealer, 03 tonu
Kontür: KKW Beauty Contour 7
Allık: KKW Beauty Destiny
Kaşlar
MAC Shape and Shade Brow Tint / Spiked
Göz Makyajı
Far: Milani Cosmetics Pure Passion paleti
Maskara: Nars Climax
Kirpikler: Ishimmer
Dudak Makyajı
Gloss: Milk Makeup LipVinyl
Dudak Kalemi: Mac Spice
Ve final…
Pudra: Clarins Ever Matte 03
Sabitleme Spreyi: Clarins Fix Makeup