Alexa Chung’ın Alışveriş Listenize Eklemeniz Gereken Maskarası

“Olmazsa olmaz” maskarayı ararken göz önüne alınması gereken birçok faktör var elbette. Hatta formülün adı; “Ne istediğimizi iyi biliyoruz” olabilir.

En önemli maddeler; kirpiklere hacim vermeli ve topaklanmadan yukarı doğru kaldırmalı, değil mi?

Aynı zamanda kirpiklerinizdeki o son etki, görenleri şaşkına çevirmemeli de. Talepler bu yönde iken, yapılan araştırmalar ışığında karşınıza çıkan görünümlerden ilham almak ya da kopya çekmek serbest.

Bu etkileyici görünümlerden biri de; Stella McCartney İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin ön sıra konuklarından olan Alexa Chung. Tam da hayallerdeki bir maskara tercih ederek görünümünü daha da parlatmayı başarmış.

İngiliz model ve moda tasarımcısı Chung, mevsime uygun trençkotu, her zamanki kestane rengi kahverengi saçları ve neredeyse makyajsız görünümüyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Merkezde olan kirpikleri ise görmezden gelinecek gibi değil tabii. Chung’ın makyaj artisti Gregoris Pyrpylis (aynı zamanda Shiseido Makyaj Elçisi) bu etkileyici gözlerin sırrını instagram hesabından paylaşarak da duyurdu.

Markanın farklı maskara ürünlerinden en yenisi ImperialLash MascaraInk Waterproof, bu makyajın arkasındaki gizli kahraman. Alt kirpikleri yakalayabilen fırçasının olması en önemli noktalarından olsa gerek.