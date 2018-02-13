ALEXA CHUNG’IN NEW YORK SOKAK STİLİ

New York Moda Haftası’nı yakından takip eden Alexa Chung, bu yoğun moda trafiğinde tercih ettiği kombinlerle de radarımıza takılmakta.
İngiliz stil ikonu Chung’ın kombinlerindeki mükemmel uyuma göz atmaya hazır mısınız?
- New York Moda Haftası’nın en stil sahibi ön sıra konuklarından Chung; yeşil tulumu ve aksesuarlarıyla göz alıcı.
2. Denim on denim!
3. Alex Chung’ın suni kürk ceketinin rengine bayılanlar?
4. Chung’ın Noor by Noor Sonbahar / Kış 2018 defilesinde tercih ettiği bu kombin; hem soğuk havalar hem de bahar ayları için tercih edilebilecek görünümlerden.