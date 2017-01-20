ALICIA VIKANDER KARIN KASLARININ SIRRINI AÇIKLADI





Alicia Vikander‘ın geçtiğimiz günlerde puantiyeli &Other Stories bikinisiyle görüntülendiği karelerden sonra aklımızda kalan tek bir şey vardı: Karın kasları!

Neredeyse photoshop gibi duran karın kaslarıyla bizi şok eden Vikander’ın; Lara Croft rolü için oldukça sıkı çalıştığı ortaya çıktı.

Genetik faktörünü boş verirsek; sadece beslenme ve sporla bu karın kaslarını nasıl elde edebiliriz? Aslında tarif, çok da yabancı olduğumuz bir liste değil. Vikander’ın sırları için galerimize devam edebilirsiniz:

Fotoğraflar: Pinterest

