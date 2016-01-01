ALL SAINTS TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASINI ANKARA PANORA AVM’DE AÇTI





Rihanna, Jessica Biel, Kristen Stewart ve Sandra Bullock gibi dünyaca ünlü starların tercihi Ünlü İngiliz perakende markası All Saints, Türkiye’deki ilk mağazasını BEYMEN işbirliği ile Ankara Panora Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Sofistike, rahat ve rafine tasarımları ile tanınan markanın en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarının yer aldığı 160 metrekarelik All Saints Ankara Panora AVM Mağazası, dünya genelindeki tüm All Saints mağazalarında olduğu gibi elegan, sade ve şık dekorasyonuyla dikkat çekiyor.



