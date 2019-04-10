Almila Ada’nın Bakım Ritüelleri

Önümüzdeki aylarda Yengeç adlı sinema filmiyle beyaz perdede göreceğimiz genç oyuncu Almila Ada’nın evine konuk oluyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Annem çok bakımlı bir kadın. Kadınsı ve feminen bir stili var. Makyajını da o şekilde yapar. Beni de küçüklüğümden beri böyle alıştırdı. İkimizin de cildi çok kuru. Bu nedenle çocukluğumdan beri yaz, kış güneş kremi ve nemlendirici kullanıyorum.”

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CİLT BAKIM RUTİNİ

“Ayda bir kere profesyonel cilt bakımına gidiyorum. Bu bakımdan sonra üç, dört gün boyunca sadece Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Cilt bakımı yaptırmadığım zamanlarda da avokado yağı kullanıyorum.

Cildimi pamuğa sürülen ürünleri kullanarak temizlemekten ziyade, yüz yıkama jelleriyle temizlemeyi tercih ediyorum. Çünkü cildine ne kadar dokunursan, o kadar yoruyormuşsun gibi geliyor bana. Makyajımı Clarins Pure Melt Cleansing Temizleme Jeli ile çıkarıyorum. Ardından tonik uyguluyorum. Göz kremi sürüyorum. Gece yatmadan önce, kuru ciltlere 24 saat bakım yapan nemlendirici krem kullanıyorum. Gündüz de Nuxe’ün Huile Prodigieuse Or Kuru Yağı’nı kullanıyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Günlük hayatımda makyaj yapmıyorum. Fondöten hiç kullanmıyorum; cildim kuru olduğu için alerji yapıyor. Nuxe’ün Huile Prodigieuse Or Kuru Yağı’nı sürdükten sonra cildim yeteri kadar parlaklık kazanıyor. Tenim çok beyaz olduğu için kirpiklerime maskara sürmeden yapamıyorum. Bir de mutlaka ruj sürüyorum.”



SAÇ BAKIMI

“Saçlarım da tıpkı cildim gibi çok kuru. Gür ve dalgalı olduğu için düğüm oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca az tarıyorum. Özel günlerde bile ısı uygulatmıyorum. Ayda iki defa keratin ve yağ bakımı yaptırıyorum. Toni&Guy Smooth Definition Şampuanı’nı kullanıyorum. Saç kremi kullanmak yerine de her yıkadığımda avokado maskesi yapıyorum.”

EL VE AYAK BAKIMI

“Eğer set yoğunluğum yoksa haftada bir kere manikür ve pediküre gidiyorum. Yoğun bir dönemdeysem de kendim, evdeki kremlerle ellerime bakım yapıyorum. Bolca nemlendiriyorum ve ojesiz çıkmıyorum.”

PARFÜM TERCİHLERİ

“Cildim kuru olduğu için aynı zamanda çok hassas. Fondöten kullanamadığım gibi, parfüm de alerji yapabiliyor. Bu nedenle küçüklüğümden beri, hayatım boyunca üç tane parfümüm oldu. Şu anda Dior Poison Girl Unexpected ve Prada Candy Gloss kullanıyorum.”

ÖZEL SIRLARI

“Günde iki ya da üç litre su içiyorum. Cilt güzelliğiyle ilgili kendi görüşüm; ne kadar az ürün kullanırsan o kadar iyi olduğudur. Ben örneğin; yüzümde sivilce çıksa bile kapamamayı tercih ediyorum. Çünkü sivilceyi ne kadar kapatmaya çalışsan da bir şekilde görünüyor.

Cildinle ne kadar az oynarsan, o kadar iyi. Mümkün olduğu kadar az ürün alıp kullanmaya özen gösteriyorum. Cildim kuru olduğu için duştan önce argan, Hindistan cevizi ve zeytinyağını karıştırıp tüm vücuduma uyguluyorum. Ardından da duşa giriyorum. Böylece yağın verdiği nem de vücumda kalıyor.”





