Alperen Duymaz Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Daha önce Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde izlediğimiz genç oyuncu Alperen Duymaz yükselişini sürdürüyor.

Yakında sezonun merakla beklenen dizilerinden Çarpışma’da Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu ile birlikte izleyeceğimiz Alperen Duymaz hakkında işte bilmeniz gereken 5 şey:

3 Kasım 1992 doğumlu olan genç aktör, bir Akrep burcu erkeği.

Gece hayatında pek göremediğimiz Duymaz, kendisini evcimen olarak tanımlıyor.

Tam yedi yıl basketbol oynayan oyuncunun sporla arası hala iyi.

Stillerini en çok beğendiği oyuncular Ryan Gosling ve Rachel McAdams.

Kendisini aynı anda hem çok kolay hem de çok zor biri olarak tanımlayan Alperen Duymaz; karşı tarafta en çok yapaylığa katlanamadığını söylüyor.