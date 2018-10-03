Altın Kelebek Ödülleri’nde Yarışan En İyi Dizi Çiftlerinden Favoriniz Hangi İkili?

Sinema & Müzik YAŞAMAltın Kelebek Ödülleri’nde Yarışan En İyi Dizi Çiftlerinden Favoriniz Hangi İkili?Posted on 3 Ekim 20183.2K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu Like Tweet Pin it +1 Paylaş Paylaş Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Dizi Çifti” kategorisinde yarışan ikililerden favoriniz hangi çift? 5 Ekim’de son bulacak oylamaya katılmak için son günler… Like Pin it Tweet +1 Paylaş Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale Ünlü Stili ÜNLÜLER Kate Middleton’ın Geri Dönüş Etkinliğinde Çok Konuşulan Botları Posted on 3 Ekim 2018Müşra Demir Devamı Sonraki Makale Bakım Sırları GÜZELLİK Makyajını Silmeden Yatanların Sabah İlk Yapması Gereken 5 Şey Posted on 3 Ekim 20183 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler 2 İmajı Posted on 3 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Çağatay Ulusoy’un Yeni Dizisinden İlk Fragman Geldi Posted on 1 Ekim 20181 Ekim 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Seksi ve İkonik En İyi 10 Erotik Film Posted on 28 Eylül 201828 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Kültür & Sanat YAŞAM Ekim Ayında Okumanız Gereken Kitaplar Posted on 28 Eylül 201828 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Kültür & Sanat YAŞAM Kırbaç Kasırgası Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek? Posted on 28 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Hangi Diziyi Sabırsızlıkla Bekliyorsunuz? Posted on 27 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sinema & Müzik YAŞAM Yağmurlu Günlerde Dinlemeniz Gereken En İyi Şarkılar Posted on 25 Eylül 201825 Eylül 2018Müşra Demir Devamı Gurme YAŞAM Chrissy Teigen’ın Meşhur Banana Bread Tarifi Posted on 21 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu