Altın Kelebek Ödülleri’nde Yarışan En İyi Dizi Çiftlerinden Favoriniz Hangi İkili?

 

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Dizi Çifti” kategorisinde yarışan ikililerden favoriniz hangi çift?

5 Ekim’de son bulacak oylamaya katılmak için son günler…

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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