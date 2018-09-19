Amazon Türkiye Açıldı!

E-ticaret şirketi Amazon, Türkiye’de de resmen açıldı.

Şu an aktif bir şekilde kullanıma açık olan Amazon.com.tr, siteye girenleri bir hoşgeldin mesajıyla karşılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda borsa değeri 1 trilyon dolara, hisse başı değeri ise 2.050 dolara ulaşan Amazon’un Nasdaq borsasındaki değeri yeni bir rekora imza atmıştı.

Apple’ın ilk kez geçtiği 1 trilyon dolar barajını aşan ikinci şirketin Amazon olduğunu belirtelim. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un serveti Amazon hisselerindeki değer artışı ile birlikte 150 milyar doları da aştı. Bezos, böylelikle modern tarihin en zengin insanlarından biri oldu.

1994 yılında Jeff Bezos tarafından kitap satışıyla hayatına başlayan Amazon, bugün tüm dünyada e-ticaret denilince akla gelen ilk marka konumunda.