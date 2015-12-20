AMBER HEARD JOHNNY DEPP AYRILIĞI SONRASI YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ





Johnny Depp ile olaylı boşanmasının yankıları halen süren Amber Heard, yeni bir aşka yelken açtı. Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci aynı zamanda SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından olan 45 yaşındaki Elon Musk ile uzun süredir hakkında yeni aşk haberleri yapılan 31 yaşındaki Amber Heard; sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile ilişkilerini doğrulamış oldu.

Gittikleri bir restorandan Musk’ın yanağındaki ruj iziyle bir fotoğrafını paylaşan Amber Heard’ün yakın çevresi; ikilinin aslında geçtiğimiz Temmuz ayından beri çıktığını konuşuyor.

İlk kez Heard’ün Aquaman filmi çekimleri için bulunduğu Avustralya’da görüntülenen ikili, sosyal medya aracılığıyla ilişkilerini ilk kez onaylamış oldu.

Çifte mutluluklar diliyoruz!



